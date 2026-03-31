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    首頁 > 政治

    美議員：跨黨派挺台強勁持久 台美關係將數十年不變

    2026/03/31 05:30 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德30日接見到訪的美國參議員，訪團成員隨後對外發表談話。（記者羅沛德攝）

    總統賴清德30日接見到訪的美國參議員，訪團成員隨後對外發表談話。（記者羅沛德攝）

    美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨、共和黨參議員匡希恆昨率跨黨派訪團來台，並於會見賴總統後發表公開談話。夏亨表示，美國國會對台灣的跨黨派支持依然強勁持久，並將持續致力維護台海和平的承諾，此行要傳遞明確的跨黨派訊息——美台關係將在未來數十年持續發展不變。

    夏亨會見賴總統時表示，此行旨在重申美國國會對台灣堅定且長久的承諾，她也樂見台灣為強化防衛及韌性所採取的各項措施，這對於維持嚇阻力量至關重要。美方也高度重視深化雙方在經貿與人民之間的交流，這些都是建構台美夥伴關係的重要基礎，台美經濟關係是雙方共同繁榮的重要基石。

    匡希恆也表示，台灣的穩定與安全對美國至關重要，台灣在強化國防、全社會防衛韌性與能源安全方面取得實質進展，過去一年尤其顯著。華府關注到台灣政府推動國防特別預算的努力，也獲得廣泛關注與支持。

    訪團在會見賴總統後，在國安會秘書長吳釗燮、美國在台協會處長谷立言陪同下於總統府敞廳向媒體發表簡短談話。吳釗燮引言指出，美國國會近期推動多項友台法案，包括「阻止中國對台侵略法案」、「對台六項保證法」、「台灣海底電纜韌性倡議法案」及「台灣國際團結法案」等，議員們不僅致力於立法支持台灣，更親自來台展現支持。

    夏亨表示，美方關切並擔憂北京持續升高對台壓力，包括中國在台灣周邊可能增加誤判風險的軍事活動，但也肯定台灣正從強化國防到投資社會韌性，積極提升自我防衛能力。

    夏亨指出，台海和平穩定攸關全球經濟與台美共同繁榮，美台每年貿易往來超過二五〇〇億美元，美國有明確利益、必須確保相關承諾的可信度，國會將持續致力維護承諾。她強調，美台強韌的關係已跨越數十年，並歷經國會與白宮的政黨輪替，此行要傳遞明確且跨黨派的訊息——這段關係在未來數十年將持續發展。

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