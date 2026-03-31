鄭麗文4／7-12到中國訪問 民進黨質疑 擋軍購換鄭習會

中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文4月7日至12日訪中，總統府發言人郭雅慧表示，在立法院在野黨仍不願審議總預算與國防特別條例的此時此刻，會密切注意鄭習會的進行。（資料照）

中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文四月七日至十二日訪中。民進黨昨痛批，台灣在逾六成民意支持下，有系統地推動「八年一．二五兆元國防特別預算」，國民黨為首的在野黨立委卻以各種理由杯葛、阻擋至今，此時北京安排鄭麗文前往中國，也令外界質疑是「擋軍購換鄭習會」。

批藍營為首立委 杯葛國防預算

總統府發言人郭雅慧也表示，在立法院仍不願審議總預算與國防特別條例的此時此刻，不僅我們對國家安全與重大建設推進感到擔心，美國方面也不斷關注台灣內部的情勢發展，美國跨黨派參議員甚至組團訪台，表達對國防特別條例的力挺，「在這樣的時空背景之下，我們會密切注意鄭習會的進行。」

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民進黨指出，中國一方面對台灣在內的區域各國施加威脅，一方面拉攏台灣在野黨接受與北京的「共同政治基礎」，意圖分化台灣、削弱團結，呼籲在野黨應堅守台灣主權及民主國家的基本立場，拒絕中國的政治前提，優先支持國防特別預算的儘速、完整通過。

籲國民黨 勿淪為中共統戰棋子

民進黨指出，沒有自由民主與主權當底線的「鄭習會」，不僅不會帶來和平，在國際社會正尋求如何嚇阻中國威脅的此刻，更形同為中國軍事擴張背書、為北京打壓台灣提供正當性，呼籲國民黨勿淪極權中共統戰的棋子。

鄭麗文則強調，對於習近平總書記邀請她率團前往中國訪問，她表示感謝，欣然接受。她希望本次能為兩岸和平穩定跨出成功第一步，並讓兩岸開始迎來和煦溫暖的春天，從這步開始擴大彼此善意、累積共同互信。

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