宜蘭大同崙埤村長罷免案 4/25投票

宜蘭大同崙埤村長罷免行動小組，前晚召開說明會積極催票。（罷免行動小組提供）

宜蘭縣大同鄉崙埤村長吳秉宗罷免案成立，將在四月二十五日投票，罷免行動小組前晚召開說明會，指控吳秉宗在東峻礦場開發案護航業者，呼籲部落居民投下同意罷免票。吳秉宗昨天回應，有心人士因選舉恩怨挾怨報復。

崙埤村屬於泰雅族部落，是大同鄉公所所在地，本屆村長選舉人數六二八人，此次村長罷免案連署人九十六人，跨過六十三人法定門檻，宜蘭縣選委會三月十二日宣告罷免案成立。四月二十五日投票結果，如果有效同意票多於不同意票，且票數達選舉人總數四分之一、即一五七票，罷免案就通過。

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起因礦場開發案 157票決勝負

罷免案導火線起因於東峻礦場開發案，反對方認為，業者要在崙埤村的傳統領域開採礦石，吳秉宗對反對聲浪視若無睹，以行政中立為名、行護航之實，因此發動連署罷免。

罷免行動小組認為，東峻礦場開發案可能影響四百公頃以上傳統領域，這是為了保護子孫後代免受環境浩劫的生存抗爭。此案也是大同鄉首宗罷免案，頗受地方關注。

吳秉宗表示，東峻礦場開發案必須遵循原住民族基本法規範，業者到崙埤村各部落召開諮商說明會，部落是否同意開發由民意決定，他絕無護航，相信選民眼睛是雪亮的，會做出正確抉擇。

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