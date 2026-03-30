為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    宜蘭大同崙埤村長罷免案 4/25投票

    2026/03/30 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭大同崙埤村長罷免行動小組，前晚召開說明會積極催票。（罷免行動小組提供）

    宜蘭大同崙埤村長罷免行動小組，前晚召開說明會積極催票。（罷免行動小組提供）

    宜蘭縣大同鄉崙埤村長吳秉宗罷免案成立，將在四月二十五日投票，罷免行動小組前晚召開說明會，指控吳秉宗在東峻礦場開發案護航業者，呼籲部落居民投下同意罷免票。吳秉宗昨天回應，有心人士因選舉恩怨挾怨報復。

    崙埤村屬於泰雅族部落，是大同鄉公所所在地，本屆村長選舉人數六二八人，此次村長罷免案連署人九十六人，跨過六十三人法定門檻，宜蘭縣選委會三月十二日宣告罷免案成立。四月二十五日投票結果，如果有效同意票多於不同意票，且票數達選舉人總數四分之一、即一五七票，罷免案就通過。

    起因礦場開發案 157票決勝負

    罷免案導火線起因於東峻礦場開發案，反對方認為，業者要在崙埤村的傳統領域開採礦石，吳秉宗對反對聲浪視若無睹，以行政中立為名、行護航之實，因此發動連署罷免。

    罷免行動小組認為，東峻礦場開發案可能影響四百公頃以上傳統領域，這是為了保護子孫後代免受環境浩劫的生存抗爭。此案也是大同鄉首宗罷免案，頗受地方關注。

    吳秉宗表示，東峻礦場開發案必須遵循原住民族基本法規範，業者到崙埤村各部落召開諮商說明會，部落是否同意開發由民意決定，他絕無護航，相信選民眼睛是雪亮的，會做出正確抉擇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播