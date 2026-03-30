為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《民眾黨上凱道 北市藍議員全缺席》鍾小平︰不為小草棄整片森林 綠︰藍陷兩難

    2026/03/30 05:30 記者董冠怡、蔡愷恆／台北報導

    民眾黨昨天號召上凱道聲援民眾黨創黨主席柯文哲，但藍營從黨主席鄭麗文、「母雞」台北市長蔣萬安，到「小雞」現任議員均未現身，多以「已有安排行程」不克出席。告發京華城案的國民黨籍議員鍾小平表示，沒去是因不想為了民眾黨的票，丟失中間選民，「如同丟掉整片阿里山森林！」綠營民代分析，藍營陷入司法現實與選票利益的拉鋸，還有選區利益與國家認同的兩難，各懷鬼胎。

    鍾小平昨天說，三二九凱道集會國民黨內態度分歧，其一是蔣萬安不去，包含告發的議員在內，所有市議員都不去，另一是立委會去，藍白合欠了些人情，去不去是個人自由選擇，但也示警，不要為了民眾黨的票，丟了中間選民，彷彿雖得阿里山五千年紅檜，卻失去整片森林。據了解，昨天未有現任議員到場聲援，但國民黨籍議員楊植斗臉書在活動前後都有發文或轉貼「上凱道討公道」的文章。

    民進黨籍議員許淑華認為，國民黨目前陷入司法現實與選票利益的拉鋸，雖然法院判刑結果應受尊重，但部分藍營議員為了吸收白營選票，還是不得不表態支持柯，以免流失年輕族群票倉。民進黨籍議員洪健益表示，藍營內部分歧另涉及選區利益與國家認同的兩難，「親中」與「非親中」的對抗，由鄭麗文與傅崐萁領導的親中派傾向聲援柯文哲，本土派則因顧慮選票而保持距離，各懷鬼胎。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播