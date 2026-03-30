《藍委凱道挺柯文哲》綠諷抗議蔣萬安查弊 藍︰此一時彼一時

國民黨立委洪孟楷（中）、羅智強（左）到凱道聲援民眾黨抗議活動。（記者廖振輝攝）

簡舒培︰京華城案揭弊 郝龍斌質疑圖利 蔣提交檢調 如今藍營卻喊政治迫害

國民黨廿三名立委及台北市議員擬參選人楊智伃、李明璇，昨天齊聚凱道聲援涉京華城弊案一審判刑十七年的民眾黨創黨主席柯文哲。民進黨籍議員簡舒培批評，從前市長郝龍斌質疑柯圖利到蔣市府提交資料給檢調，「國民黨一條龍」，藍營卻大喊政治迫害，是在抗議市長蔣萬安查弊嗎？綠營議員參選人張銘祐直言，藍委不想得罪民眾黨，失去是非觀念，對議員鍾小平、游淑慧情何以堪？國民黨籍議員林杏兒則反擊，民代告發是基於監督職責，凱道怒吼則是不滿政治介入司法，「此一時，彼一時！」

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張銘祐︰藍委不想得罪柯 失去是非

簡舒培表示，國民黨正在上演「昨天的我，打臉今天的我」奇幻劇，當初質疑柯文哲圖利京華城的是郝龍斌，提出告發、在議會主持行政調查的分別是鍾小平、游淑慧，將完整卷證整理好送進檢調體系的是市長蔣萬安及前副市長李四川領導的台北市政府。柯被判刑十七年，國民黨不僅沒喊天理昭彰，反倒動員上街操作民粹抗爭，已是嚴重人格分裂，包括邏輯上的自我否定、制度上的雙重標準，以及利益凌駕是非。

她指出，如果國民黨認為京華城案柯被「迫害」，那當初蔣市府送件是「陷害」嗎？若為「冤案」，代表藍營議員過去是在「編故事」嗎？需要監督時利用行政資源蒐證、移送，當政治利益不符時，反過來攻擊制度是「綠色恐怖」，從揭弊先鋒變成護航側翼，「當政治利益高於真相，任何立場都可以一秒推翻。」

張︰魚果市場改建案 藍議員曾告發

張銘祐指出，國民黨先前批鬥柯文哲市長任內的四大案，現在面對京華城案，竟從原本不友好的政黨變友好，對鍾小平、游淑慧情何以堪？國民黨籍議員楊植斗、林杏兒等人也曾告發過柯任內的魚果市場改建案，尤其楊還說要聲援柯，價值觀不會錯亂嗎？國民黨所為，無非是不想得罪柯及民眾黨的小草們，完全失去是非觀念。

楊植斗︰下架民進黨是最大公約數

楊植斗則說，「反對司法追殺在野！」藍白理念、政策未必一致，至今仍有摩擦，但下架民進黨應是最大公約數。有問題的部分，議員必須指出，究竟是法條誤用還是圖利問題，交由法院判決，然京華城案和魚果市場案「距離貪污還有好大一截」，怒斥司法濫權從賴清德上任後最為嚴重。

林杏兒︰過去為監督 綠勿見縫插針

林杏兒則強調，「此一時，彼一時！」過去告發是基於議會監督職責，對於當時柯市府未能說明清楚的事情，為民監督；在野黨齊聚凱道怒吼，是因京華城案偵辦過程「檢媒一家親」，政治介入斧鑿斑斑，奉勸民進黨不要見縫插針。

民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」，民眾參加表達訴求。（記者方賓照攝）

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