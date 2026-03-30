竹市香山區6現任議員 力拚連任

新竹市香山區（第五選區）第十二屆議員選舉應選六席，現任議員林盈徹、廖子齊、陳慶齡、陳啟源、吳國寶、鄭成光都表態尋求連任，代表民眾黨參選的葉國文本屆以三五一八票飲恨成落選頭，此次再披白營戰袍第三度參選，遭逢原是民眾黨籍樹下里長蔡志堅退黨參選的挑戰，白營想在香山突破重圍，有一定難度。

樹下里長蔡志堅年初宣布退出民眾黨，且投入香山區市議員選舉，震撼地方。確定獲民眾黨提名的葉國文，在現任六名議員都尋求連任下，白營又出現內鬥與競爭，除衝擊民眾黨香山區選情，白營想在香山搶攻席次恐怕不容易。

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現任六名議員中，國民黨陳慶齡是黨團總召，又與市長高虹安友好，聲量不小；民進黨「香山大耳朵」林盈徹，本屆拿下八四三二票第一高票數，拚連任衝高票數；時代力量「香山女兒」廖子齊以高學歷、理性問政獲肯定，展現政黨底氣。無黨籍議員吳國寶、陳啟源及締造十一連霸紀錄的前議長鄭成光，三人各擁支持者，新人或民眾黨想突破重圍，難度不小。

平原林慈愛退出國民黨 面臨挑戰

第十二屆市議員選舉第六選區（平地原住民）應選一席，現任議員林慈愛無懸念要爭取連任，但林慈愛退出國民黨，恐面臨國民黨有意參選者挑戰，而第十二屆議員選舉新增一席山地原住民議員席次，也將出現新人爭搶新席次局面。

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