江啟臣、楊瓊瓔相爭 盧秀燕掛保證︰不會有人出走

楊瓊瓔週末勤跑行程，呼籲民眾支持。 （記者張軒哲攝）

國民黨台中市長提名初選民調即將出爐，爭取提名的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔陣營捉對廝殺激烈，「一王一后」相爭的裂痕選後能否修補，格外引人關注；台中市長盧秀燕提前自信「揭底牌」，強調，她可以保證「不會有人出走、單獨參選」，兩人一定會尊重民意及選舉結果，展現風度攜手團結。

避談選總統 全力輔選九合一選舉

此外，盧秀燕市長任期倒數計時，外界關注即將「無官一身輕」 的她如何延續政治影響力，盧秀燕接受本報獨家訪問時被問是否選總統時避談，直言不諱「現在更重要的是二〇二六年的選舉」。

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去年兩波大罷免包括罷免卅一名國民黨立委及民眾黨籍新竹市長高虹安案全部反罷免成功，以卅二比〇收場，盧秀燕挾高人氣，除南北奔波幫自家立委反罷，也陪同高虹安掃街反罷，大罷免完封的亮眼成績，盧秀燕被視為是反罷主力功臣，穩坐「藍營一姊」，外界預估她應會積極投入輔選，年底藍營九合一選舉中台中市甚至全國縣市長選舉的成績單，也被視為檢視盧秀燕能否延續政治影響力、更據以站上二〇二八年擂台的重要依據。

是否會投入九合一選舉輔選工程，盧秀燕給出答案，她指出，政治人物不管在什麼位置上都應負起選舉工作，過去她自己參選，均認真完成人民及黨交付任務，未來即使不是她選，也會全力以赴進行輔選，這是她幾十年來的工作「今年當然不會例外」。

至於提名「姊弟之爭」初選民調進行中，江啟臣與楊瓊瓔昨均行程滿檔衝刺選情，兩人黨內互打激情過後關係能否修補，牽動年底盧秀燕能否順利交棒，她強調，江、楊兩人均是成熟且具風度的政治人物，有把握選後「不會有人出走、單獨參選」。

江啟臣在葫蘆墩公園參加健行活動。 （江啟臣服務處提供）

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