蔡英文台中登山 力薦何欣純

前總統蔡英文到清水鰲峰山健行，立委何欣純、蔡其昌相陪。（記者張軒哲攝）

走訪山海線行程滿檔 肯定何認真爭取建設經費 支持選市長

前總統蔡英文卸任後，仍舊關心台灣地方產業，她廿八日到訪台中兩天一夜，昨日參拜紫雲巖觀音佛祖，品嘗粉圓，民進黨立委蔡其昌、何欣純全程陪同，蔡英文也向山海線民眾推薦何欣純要參選下屆台中市長，請大家一定要支持。

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訪廟東商圈、夜宿梧棲、參拜紫雲巖

蔡英文前天陪同何欣純到訪豐原人氣最旺的廟東商圈，全程緊拉著何欣純，也大力向遊客跟店家推薦，輔選力道十足，前晚下榻梧棲文化出張所日式民宿，昨日清晨現身清水區鰲峰山公園，立法院民進黨團總召蔡其昌、何欣純與市議員楊典忠、王立任及議員參選人詹智翔、陳映辰、陳怡潔等人也陪同。

蔡英文戴著登山帽、持登山杖到場，還幽默笑稱，蔡其昌、何欣純等人的服裝都不符合登山配備。蔡英文說，幕僚會勘路線後，坦言這條山徑路線不具挑戰性，大家可以輕鬆走完，親自體驗，平坦易行，沿途山景優美，瞭望台視野極佳。

何：台中是活力城市 會持續建設

一行人隨後至鰲峰玉帶橋、觀景平台俯瞰清水平原景色，再下山至紫雲巖參拜，蔡英文沿途吸引許多支持者合影，她不忘拉著何欣純一起拍照，她稱讚何欣純擔任立委期間，認真替地方爭取建設經費，做事積極認真，是一個優秀民代，希望大家支持她參選市長。何欣純說，台中是一個有人情味又熱情熱鬧的活力城市，會持續努力建設台中。

蔡品嘗阿婆粉圓 民眾搶著合影

蔡英文品嘗清水紫雲巖廟口知名冰品阿婆粉圓，她親自在攤位前點配料，還強調自己喜歡吃綠豆、粉圓、粉粿，沿途許多民眾要求合影，蔡英文來者不拒，展現平易近人的性格。

蔡英文至三清總道院舉辦的全國書法比賽，蔡英文致詞表示，來向神明請安，也祈求台灣可以更好、更平安。「童年也學過書法，參加過比賽也得獎，但現在的字寫得很醜」，台下民眾學童會心一笑。她強調，現在大家多數都用電腦在寫文章，書法變成一種非常重要的文化傳承，也希望大家在比賽之外，能夠持續練習書法，這對於人格教育，以及未來許多發展上，都會有很大的幫助。

蔡英文品嘗清水紫雲巖廟口的阿婆粉圓，親選配料。 （記者張軒哲攝）

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