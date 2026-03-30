不必等發價書 盧秀燕：合理軍購應通過8千億至1兆元

台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪，首度對軍購立場表態：「我覺得合理應該通過八〇〇〇億元到一兆元之間」。（記者廖耀東攝）

軍購立場首表態「立院應趕快通過」

朝野對軍購金額迄今無法達成共識，台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪，首度對軍購立場表態：「我覺得合理應該通過八〇〇〇億元到一兆元之間」。盧認為，除了立院預計通過的三八〇〇億元外，另一部份四〇〇〇億元的軍購「不必等發價書」，立院應該要趕快通過，「因為全球都在搶武器，我們要確定可以要到這批武器」。

由於國民黨主席鄭麗文主導的黨中央堅持三八〇〇億元+N，盧秀燕表態支持一兆元的軍購額度，明顯與鄭中央不同調。盧表示，行政院提出來的一．二五兆元（四〇〇億美元）軍購，可分為三個部分。第一，一一〇億美元，立法院已授權要通過；第二，一四〇億美元，是經過雙方政府互相研究，認為是台灣自主防禦及美國協防台灣所需的武器，「所以我覺得這一四〇億美元、約四〇〇〇多億台幣也應該要支持」。

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全球都在搶武器「要確定可以要到」

盧指出，現在全球戰略情勢有很大的變化，「全球都在搶武器」，有部分立委質疑發價書還沒來，是不是表示美方還沒確定要賣我們？「我的看法剛好相反」，她認為立法院要趕快通過一四〇億美元軍購，雙方才能產生約定，明確向美方表示要拿到這批武器。

盧秀燕指出，第三，約一五〇億美元、四〇〇〇多億台幣，這部分是透過商購或國內採購，一些民代質疑它不是軍購要怎麼監督？盧認為，若很確定是軍用，雖是透過商售、委製民間，但因為是政府採購，雙方政府都有一定的採購法律，「我覺得這部分可以讓它通過」，剩下不是軍用的部份，可以讓它回歸到年度預算。

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