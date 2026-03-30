親中路線引疑慮 盧：政黨要有能力「撕下標籤」

台中市長盧秀燕接受本報專訪。（記者劉宛琳攝）

記者劉宛琳、蘇孟娟、唐在馨／專訪

國民黨主席鄭麗文上任後路線親中，引發黨內憂心影響年底選舉。台中市長盧秀燕接受本報專訪表示，這次訪美有聊到這些問題，但她認為有些人的言論不能代表全部，而且政黨要有能力「撕下標籤」，選舉就是最大的考驗；至於兩岸關係，她強調，一定要「堅守中華民國」。

兩岸關係要「堅守中華民國」

盧秀燕坦言，這次訪美，的確雙方有聊到這些問題（親中疑慮），不過台灣是民主國家，政黨多元民主，每個人可以有不同的言論，「但是有些人的言論是不是可以代表全部，我想也不能」，除非它是經過大多數的共決，否則政黨表現出來多元民主的聲音，是很自然的事情。

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盧秀燕表示，選舉時會碰到「對方貼你標籤」的問題，民進黨就會貼國民黨「親中」，在野黨就貼民進黨「台獨」。如果大家都不希望被貼標籤，「那我覺得這個政黨要有能力撕下標籤」，最大的考驗就是在選舉當中。她說，國民黨不用擔心被貼標籤，但要有能力向民眾證明我們沒有意識形態，所有的作為是為了國人，也為了台灣的安全和國家發展。

盧秀燕表示，她經歷九次選舉，一向不是很擔心貼標籤的行為，但是你要有能力向你的選民證明，「這個標籤不等於你」。台灣的民主夠成熟，我們對自己民主要有自信。

談到兩岸關係，盧表示，台灣不大，又在美中之間，在這種情況之下如何去尋求我們的和平和安全，是我們國家最重要的目標和任務。「我們一定要堅守中華民國才有主權」，有主權才有安全，才能夠發展。至於怎麼樣致力於兩岸和平？盧說，當然要與鄰為善，跟大家做朋友，只有大家善意互動才能夠尋求和平，才有安全和發展。

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