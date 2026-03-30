避談二〇二八意願 盧秀燕：領導人應化解分歧促進團結

台中市長盧秀燕接受本報專訪。（記者劉宛琳攝）

記者蘇孟娟、唐在馨、劉宛琳／專訪

台中市長盧秀燕被視為挑戰二〇二八總統大選熱門人選，任期倒數八個月的她日前訪美，更踏進華盛頓會見國務院等官員，外界解讀是她競逐總統大位的起手式。盧秀燕迴避此時表態，但她清楚描繪對領導人的想像，強調身為國家領導人必須決策正確，更要有化解分歧、促進內部和諧及團結國家的能力。

盧也希望現在的國家領導人，能夠更展現化解分歧、促進彼此善意互動及團結國家的能力。她提及出席台灣美國商會謝年飯時，總統賴清德曾主動跟她打招呼。外傳賴總統表達希望她支持國防特別條例儘速通過，盧僅說，總統來跟她「聊兩句」，但她表達希望賴能釋出善意、化解分歧、團結國家，大家都很願意幫忙，但總統須「自助才能人助」。

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盧秀燕長期穩坐「藍營一姊」地位，這屆總統大選，藍營內部有不少人力拱她跟新北市長侯友宜搭檔，甚至連署要她參選總統，她均不為所動。隨著台中市長任期倒數，這次她赴美訪問被視為是參選總統的「面試之旅」，盧秀燕仍說，二〇二八年還早，眼前最重要的是二〇二六年的選舉。

盧鬆口描繪對國家領導人的想像。她舉去年大罷免卅二比〇的結果，讓世界各國都非常意外，這次訪美交流，美方人士甚至多次提及「誤判」這個字，基於國家安全決策正確性十分重要，不能誤判，「國家領導人決策正確性很重要」。

她另說，大家都在注意國防、戰略、軍事、武器的議題，卻沒有看到一個重要因素「團結」，團結是國家國力、國防及國家安全的展現。

盧秀燕說，她對國家領導人的想像是，應具備化解分歧、促進內部和諧及團結國家的能力，才是好的領導人，否則採購一大堆武器，內部卻有紛爭不能團結，將消耗戰力及國力，無法達到維護安全目的。

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