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    首頁 > 政治

    盧秀燕談台灣戰略部署 美方建議無人機和防空優先

    2026/03/30 05:30
    台中市長盧秀燕接受本報專訪。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕接受本報專訪。（記者廖耀東攝）

    記者劉宛琳、蘇孟娟、唐在馨／專訪

    行政院提出一．二五兆元國防特別條例草案，甫訪美返台的台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪時透露，美方對國產潛艦量產再加大的部份有點質疑，因為國產潛艦除了速度緩慢、成本貴日本兩、三倍，第一艘也還沒正式宣佈成功；因此美方認為，台灣現在在戰略部署上應以無人機和防空優先，無人機還可以成為台灣下一個世代重要的發展產業。

    國家財政辛苦 預算要花在潛艦嗎

    盧秀燕指出，我們自己研發的潛艦速度非常的緩慢，要造八艘，但造一艘的成本比日本製造的貴二到三倍，是一筆很大的消耗。而且到現在為止，第一艘也還沒有辦法百分之百正式宣佈成功，「現在國家的財政非常的辛苦，我們要把這麼大筆的預算消耗在國產的八艘潛艦上嗎？」

    盧秀燕說，所以美方認為我們現在在戰略部署上應以無人機和防空為優先，因全球經過俄烏、美伊兩次戰爭，戰爭形態已經不一樣了。過去製造大量的武器在做防守或巡弋，現在都是以小博大，全世界在想辦法來做無人機和C5ISR（指揮、管制、通訊、電腦、網路、情報、監視、偵察的跨平台整合），做防空、防禦和空中攻擊相關的武器，包括短程、中程飛彈。政府應說清楚一．二五兆元有多少是配置在這些上面，國家財政這麼辛苦，應該跟著全球的戰略思想做一些調整，只要對國家有益，全民都會支持。

    盧秀燕表示，台灣有幾個重要產業，尤其是在台中，包括晶片、航太、光學、機械和機器人等，剛好是全球製造無人機最重要的產業，所以台灣可以幫助美國，這方面可以成為我們下一個世代很重要的發展產業。

    盧也指出，一．二五兆元軍購要採購廿萬架的無人機，遠遠的不夠。據統計，俄烏戰爭這五年當中就消耗了一五〇〇萬架，另俄國去年年生產的無人機約三六〇萬架，烏克蘭今年的目標是希望能夠做到七〇〇萬架，「所以廿萬架在台美雙方國防上真的是很小case」。

    軍用委製民間 應該通過

    因此，盧秀燕表示，有關於軍用委製民間的這部分（無人機、C5ISR）應該通過，且光用無人機沒有C5ISR，也沒辦法來做這樣的作戰使用，這部分也應該要搭配。

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