接受本報專訪》盧秀燕：國防預算邁向GDP3％較務實

針對國防預算，台中市長盧秀燕表示，考慮到國家財政，邁向GDP的三％是比較務實做法。圖為漢光演習，愛國者防空飛彈模擬共軍侵犯，保衛首都。（資料照）

記者劉宛琳、蘇孟娟、唐在馨／專訪

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前表示，美國預期台灣將國防預算提高至國內生產毛額（GDP）的五％。對此，台中市長盧秀燕接受本報專訪表示，台灣現在是GDP的二．五％，考慮到國家財政，可以邁向GDP的三％是比較務實的做法；提到GDP的五％則是個目標，這一、兩年內可能做不到，因為美國自己也還做不到。

盧秀燕表示，這次她去美國談的時候，美方有很多的系統，國防預算佔GDP的三％和五％都有人提，不過美國現在是三％，還沒做到五％，台灣則是約二．五％，北約和美國同盟的國家包括日、韓大概都不到二％。

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盧秀燕說，美方主張與他民主同盟的國家是不是都能夠提到五％，但美國自己還沒做到，而台灣應該是趨近於三％、最接近的國家。而且經過這幾年兩個最新的戰爭（俄烏、美伊），「其實不需要美國的呼籲，現在全球每個國家都在提高軍費」，因為大家已經發現過去武器部署採購或是軍事戰略可能要再調節。

盧秀燕預估，今年之內全球主要的國家可能都會提高它的軍費，理想的目標像是美國GDP的五％，但美國自己現在還做不到，「所以我覺得台灣現在如果要調到GDP的三％，是一個比較務實的做法」。台灣現在是GDP的二．五％，考慮到我們的財政，邁向GDP的三％，她覺得是可以，但要提到GDP的五％是個目標，可能這一、兩年內做不到，因為美國自己也做不到。

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