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    首頁 > 政治

    柯喊司法迫害 資深檢：聲量無法掩蓋收賄事實

    2026/03/30 05:30 記者劉詠韻／台北報導
    民眾黨前主席柯文哲遭北院判17年徒刑（右）。（記者方賓照攝）

    民眾黨前主席柯文哲遭北院判17年徒刑（右）。（記者方賓照攝）

    回顧京華城案一年多的審理過程，藍白陣營頻頻高喊「司法迫害」、「賴清德追殺」等口號，試圖將案件政治化，形塑遭打壓的受害者形象。有非偵辦本案的檢察官指出，政治人物高喊口號的背後，某種程度上是為了向支持者與家人交代、化解內心壓力，並將個人困境轉嫁至司法體制，但無論聲量如何擴大，均難以動搖判決書所鎖定的犯罪事實。

    不具名的資深檢察官指出，收賄與貪污的情節並非憑空捏造，而是經由嚴謹的搜索、查扣與訊問，最終由法院審判確認；當事人在高喊受迫害時，對於真相的輪廓恐怕比任何人都還要清楚。司法程序的每一步，包括強制處分的聲請與起訴事實認定，均經主任檢察官與檢察長層層審閱，並在法庭上接受律師詰問與法官裁定，以確保案件不受個人政治好惡影響。

    有檢察官感嘆，當前社會出現詭異趨勢，政治人物一旦面臨不利判決，即群起喊出司法不公，這種策略正在侵蝕基層檢察官辦案環境。年輕檢察官在偵辦重大舞弊案件時，不僅須應付高難度法律攻防，還要承受網路肉搜、電話干擾，甚至人格攻擊，讓司法場域被迫捲入情緒化民粹漩渦。

    證據具有無聲力量

    不隨群眾情緒改變

    「身處風暴中心的檢察官們，此刻更需展現出超越輿論干擾的風骨。」一名主任檢察官指出，司法本質冷靜且客觀，政治人物即便試圖利用聲量干預審判，檢察官能做的仍是以詳盡論證與具體證據回應，證據具有無聲力量，不隨政黨輪替或群眾情緒改變。

    另，藍白質疑柯文哲收賄二一〇萬元處十三年徒刑過重，有檢察官表示，收賄罪成立關鍵，在於職務行為與利益輸送之間是否具有對價關係，公務員收賄在我國本屬十年以上重罪，定罪核心不在金額多寡，而在是否違背職務。

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