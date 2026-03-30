小草凱道聲援柯 綠委諷：大型「被告粉絲見面會」

民眾黨前主席柯文哲遭北院判17年徒刑，民眾黨昨號召支持者走上凱道抗議。（記者方賓照攝）

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案遭判十七年，民眾黨昨號召小草上凱道聲援，國民黨有廿三名立委到場聲援。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤直言，國民黨為了藍白合作到場充場面，民眾黨主席黃國昌則是在利用柯文哲找舞台；民進黨團副幹事長陳培瑜更諷刺，該活動儼如大型「被告粉絲見面會」。

國民黨為了藍白合充場面

黃國昌利用柯文哲找舞台

吳思瑤批評，藍白很難有新的論述，永遠都在鬥臭司法，不敢面對，更無法清楚地交代犯罪事實，對於判決書裡頭的人事物始終避重就輕。

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吳思瑤也說，立法院「馬景濤」離開了國會以後，許久沒有演出的舞台，昨天是黃國昌可以演出的機會，除了「賴給清德」，又要找賴總統辯論，根本是想利用柯文哲的場子，變成他自己的舞台。

吳思瑤分析，對國民黨而言，假面的「藍白合」只為吸收白營支持者、立院及選舉上的合作，而國民黨內指標性的人物黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁不僅未出席，國民黨立委到場人數更只到半數，本質一樣是挺貪腐，猶如一場國王的新衣的活動。

民眾黨標榜昨天的活動是要為司法正義、為台灣民主、向綠色威權「戰到底」，民進黨團副幹事長陳培瑜則諷刺，這場活動其實是「站著演到底」，從黃國昌、國民黨立委們到柯文哲就是在召開大型被告粉絲見面會。

民進黨發言人、立委李坤城晚間表示，有關司法個案，基於尊重司法不多做評論，但希望在野黨履行職責，切莫一邊聲稱與人民站在一起，一邊卻在立法院癱瘓攸關民生與國防安全的重大預算，難道這就是民眾黨口口聲聲的「苦民所苦、與人民站在一起」嗎？

李坤城強調，希望台灣民眾黨能珍惜今天享有集會發言的權利與自由，因為這是無數民主前輩所爭取來的民主資產，若真心為台灣民主著想，就應該團結對外，勇敢向境外威權勢力的侵擾與魔爪說不，更不該用「戰」的方式，來破壞國家團結與社會和諧。

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