小草凱道聲援 柯嗆賴：打壓沒用

民眾黨前主席柯文哲遭北院判17年徒刑，民眾黨昨號召支持者走上凱道抗議。柯文哲在妻子陳佩琪陪同下出席發言。（記者廖振輝攝）

前台北市長柯文哲涉京華城弊案，一審被重判十七年，民眾黨為此昨舉辦「戰！三二九上凱道討公道」活動，集結全國小草為柯聲援，除有廿三名藍營立委站台，主辦單位更宣稱，八萬餘人現場與會、逾十萬人線上觀看，柯文哲更面向總統府怒嗆總統賴清德「打壓沒用」。

柯文哲表示，他已六十七歲，比起自己，他更關心台灣及民眾黨的未來，民進黨要藉他涉案來摧毀台灣新政治，他呼籲全民入黨，「一起努力給台灣未來一線希望」。

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柯回憶，他曾在土城看守所遇見隻身來台、經濟困窘而誤入歧途的詐騙車手，批評民進黨只顧政治鬥爭，漠視社會對立、貧富差距，更譴責行政院不副署立院三讀法律，批評民主不應為鞏固少數人統治而存在。

柯提及已故前總統李登輝所提之「新台灣人」論述，強調只要生活在台灣、認同這塊土地，無論歷史背景、來自何方，就是台灣人。柯接著批執政黨「高喊團結台灣，卻是在分裂台灣」，只為維持一己政治利益，呼籲支持者不要失去信心，堅守崗位認真生活、工作，並承諾未來無論在什麼位置，都會和民眾黨以及所有善良的台灣人一起努力，讓台灣早日回到正軌。

柯回任黨魁？黃：早就希望老大回來

民眾黨主席黃國昌上台宣講時全程以哭腔發言，他激動地說：「我的心裡有滿滿的愧疚，我沒有遭遇過這麼大的煎熬，因為我們不夠努力、做的不夠多、做得不夠快，讓這個制度繼續傷害台灣，傷害我們心愛的人。」談話尾聲更高喊：「我在這裡公開跟賴清德下戰書，歡迎賴清德出來公開辯論。」

此外，前立委蔡壁如表態希望柯文哲回鍋競選下一屆黨主席，黃國昌回應，他「早就希望老大回來接任黨主席了」，直言老大只要點頭，隨時就能回來接黨主席。

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