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    首頁 > 政治

    今年遲未審 明年度籌編在即 政院轟荒謬：兩本總預算都不審？

    2026/03/30 05:30 記者陳昀／台北報導
    行政院發言人李慧芝表示，今年度中央政府總預算送到立法院至今仍未審議，明年度中央政府的概算即將開始籌編。（資料照，行政院提供）

    行政院發言人李慧芝表示，今年度中央政府總預算送到立法院至今仍未審議，明年度中央政府的概算即將開始籌編。（資料照，行政院提供）

    在野黨持續封殺今年度中央政府總預算案，立法院要求行政院即刻核准動支新台幣七一八億元新興計畫預算、依法補編警察待遇調整相關預算，桃園市長張善政更向卓揆喊話：「全台灣都在等你」。對此，行政院發言人李慧芝昨反擊，總預算已送交立院審議二一三天，明年度概算籌編在即，難道立法院要讓台灣出現「兩本總預算都未完成審議」的荒謬情況嗎？

    難道整個台灣靠七一八億因應嗎

    行政院發言人李慧芝表示，很遺憾今年度中央政府總預算至今尚未審議，特別是當前中東情勢動盪，民生物資與原物料仰賴政府即時調度，同時西半部降雨量創七十五年新低，極端氣候為台灣帶來嚴峻挑戰，穩定物價、確保供應、防災應變，都需要總預算作為後盾，若預算遲未審查通過，災損金與第二預備金都無法動支，難道整個台灣只靠七一八億元就足以因應嗎？

    李慧芝舉桃園為例指出，目前卡關的不只是TPASS而已，還包括桃園鄉親引頸期盼的鐵路地下化，當中有新增預算五十四億元等重大建設，桃園市正推動AI城市與AI治理，但全國科技預算至今仍未審議，地方與中央發展都受到影響，難道自稱「科技市長」的張善政市長能夠接受嗎？遑論張市長也曾擔任行政院院長，應該更能理解總預算對政府施政的重要性。

    回擊張善政 卡關的不只TPASS

    李慧芝強調，三兆三五〇億元的國家政府總預算是整套計畫，立法院割裂動支七一八億元，只佔了整體總預算約二％，換言之，仍有九十八％預算被丟包。

    李慧芝進一步說明，根據「立法院職權行使法」第七條，預算案需要經過三讀的法律程序，同意動支不等於預算審議完成，地方首長應正視問題，積極與地方立委溝通，儘速完成審議中央政府總預算，不要再延誤國家建設、影響對人民的基本照顧。

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