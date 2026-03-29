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    首頁 > 政治

    《竹市北區下屆議員選舉》孫鍚洲不選 綠辦初選、藍3席拚連任

    2026/03/29 05:30 記者洪美秀／新竹報導

    新竹市議會第四選區（北區）第十二屆應選出九席議員，國民黨吳旭豐、蕭志潔和黃美慧都要拚連任，民進黨四月九日及十日先進行黨內市話全民調初選。無黨籍六屆資深議員孫鍚洲宣布不連任，擬交棒兒子孫宗孝參選，時代力量林彥甫與無黨籍議員鄭慶欽和彭昆耀也確定拚連任，選情精彩可期。

    綠營北區議員提名競爭激烈，現任楊玲宜爭取提名，現任劉康彥推辦公室主任林士凱挑戰初選，柯建銘立院助理戴振博與黨內執評委曾國維也參與初選，透過全民調從四人中提名三人參與北區議員選舉，盼從現有兩席擴大版圖增一席。

    藍營吳旭豐、蕭志潔和黃美慧都要尋求連任，本屆北區最高票的吳旭豐接棒父親吳青山，年輕且擁有亮眼學經歷；蕭志潔與黃美慧都是資深議員，具基層服務實力。

    三席無黨籍議員中，六屆資深議員孫鍚洲確定不拚連任，交棒給兒子孫宗孝參選，孫宗孝是竹塹青年協會負責人，經常舉辦環保淨灘及大型演唱會，同樣無黨籍鄭慶欽與彭昆耀都要爭取連任；時力黨團總召林彥甫有兩屆議員資歷，積極尋求連任，另本屆代表民眾黨參選失利的農產運銷公司總經理蔡文盛，將再披白營戰袍。

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