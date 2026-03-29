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    首頁 > 政治

    《新北》蘇巧慧第二輪市場拜票 李四川獲贈「凍蒜可樂」

    2026/03/29 05:30 記者羅國嘉、黃子暘／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）昨前往汐止中正市場掃街拜票，並與民眾合影。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）昨前往汐止中正市場掃街拜票，並與民眾合影。（記者羅國嘉攝）

    新北市長選戰，藍綠兩黨參選人勤跑基層。民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨前往汐止中正市場掃街拜票，沿途民眾熱情招呼，高喊「市長好」、「加油」，蘇巧慧表示將啟動第二輪市場拜訪。國民黨新北市長參選人李四川昨從北海岸石門一路到土城，參拜五龍宮、金剛宮及珊瑚貝殼廟並與地方交流，民眾送他「凍蒜可樂」。

    蘇巧慧昨上午由市議員張錦豪及市議員參選人蔡美華陪同掃街。她指出，過年前已與團隊走訪超過卅個市場、參拜卅多間廟宇，未來新北隊將分進合擊，展現團隊值得信任的力量。

    蘇︰照顧孩童與長輩 經費規模80億元

    在政策面，蘇巧慧表示，她是此次選戰中最早提出育兒優惠與補助的參選人之一，六大福利政見包括公立國中小免費營養午餐、〇至六歲幼兒免門診與住院部分負擔、六歲以下兒童免費輪狀病毒與腸病毒疫苗、早產兒家庭照顧津貼三萬元、六十五歲以上老人裝假牙補助五萬元，以及敬老卡提升至一千點且採年度計算，不會每月歸零，盼同時照顧孩童與長輩，減輕「三明治世代」壓力，政見經費試算規模約為八十億元，經計算財力可負擔的政見。

    李鼓勵企業設托兒所 員工帶孩子上班

    李四川昨從北海岸石門一路南下土城，參拜五龍宮、金剛宮及珊瑚貝殼廟並與地方交流，現場更獲贈「凍蒜可樂」。隨後出席婦女會新春團拜，面對上千名民眾熱情力挺，他不僅開口唱歌與基層互動，也強調將以四十二年公務經驗推動市政。

    日前他才提出以容積獎勵與房屋稅優惠，鼓勵企業設置托兒所，擴大托育量能，昨再分享參訪企業托兒所經驗，主張中小企業可透過共同設置或利用閒置空間、合租場地推動員工托育，同時在新建商辦大樓設托育空間將減稅，讓企業員工可「帶孩子上班」。

    國民黨新北市長參選人李四川（左二）昨赴石門廟宇參拜，宮廟贈「凍蒜可樂」。（李四川競選辦公室提供）

    國民黨新北市長參選人李四川（左二）昨赴石門廟宇參拜，宮廟贈「凍蒜可樂」。（李四川競選辦公室提供）

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