韓瑩挑戰宜市「艱困選區」 聯手林國漳拚綠地

民進黨發言人韓瑩（右）獲黨內徵召投入宜蘭市長選舉，昨首度和宜蘭縣長參選人林國漳（左）「同框」出席活動。（記者王峻祺攝）

民進黨發言人韓瑩獲黨內徵召投入宜蘭市長選舉，昨首度和縣長參選人林國漳「同框」出席活動，對於投入「艱困選區」，坦言感到責任重大，會謹慎且努力參選，林國漳也期待未來一起「縣市合作，共創共榮」。國民黨籍宜蘭市長陳美玲則說，不論競爭對手是誰，都會專注市政繼續向前行。

韓瑩以「美女刺客」之姿參選，將對陣尋求連任的陳美玲，韓瑩知道這次選戰「艱困也極具挑戰」，但表示會用「勇氣」爭取宜蘭市更美好的未來。

請繼續往下閱讀...

韓︰以經濟、外交專業帶領宜市

韓瑩說，自己受律師林國漳「光榮宜蘭」的信念感召，決定在關鍵時刻挺身而出，宜蘭市被外界視為是挑戰高峰的「不可能任務」，將以「經濟專業」與「外交、中央歷練」，為市民提供國際化與專業化的新選項，將宜蘭市帶上國際舞台。

林國漳說，宜蘭市對民進黨是艱困選區，尤其面對陳美玲尋求連任，但韓瑩年輕、口才好、思路清晰，以及優異學經歷等優勢，足以做出區隔，帶領宜蘭市「重新起飛」。

陳美玲說，就職近四年，在建設、觀光、文化與教育領域的成果，市民有目共睹，自己做事腳踏實地，任何可能出現的競爭對手都是民主常態，身為現任市長，將繼續保持兢兢業業的態度，專注做好市政工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法