劉世芳談李貞秀：提放棄國籍證明 防跨境鎮壓

內政部長劉世芳日前應邀出席台灣外國記者會（TFCC）國際媒體座談，以「台灣：韌性島嶼的挑戰與機遇」為題談話致詞。（內政部提供）

內政部長劉世芳日前應邀出席台灣外國記者會（TFCC）國際媒體座談，她於會中提到，擔任公職者負有對國家單一忠誠義務，因此依法要求相關人士如李貞秀女士，提出放棄中華人民共和國國籍證明，是基於維護國家安全，防範中共跨境鎮壓的必要作為。

漢光演習與城鎮韌性演習 今年將整合

內政部表示，劉世芳在座談中向多家國際主流媒體，闡述台灣在社會與民主韌性的政策布局。劉指出，內政部去年已培訓十一萬名防災士，今年目標將突破廿萬人。今年將首度整合漢光演習與城鎮韌性演習，全台計十一個地方政府參與操演；同時評估於今年九二一國家防災日進行數百至數千人規模的社區防救災撤離演練的可行性，以驗證我國救災體系的完備。

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面對外媒關注中共滲透的社會弱點，劉世芳指出，宮廟（如媽祖遶境）已出現紅色滲透跡象，因此政府在保障宗教自由的前提下，請宗教團體如果有赴中交流，就以公開透明的方式，在政府平台登錄、揭露相關資訊。

在中配參政可能引發的國安風險與雙重國籍爭議上，劉世芳重申，政府保障人民的參政權，但依據「國籍法」第廿條相關規定，擔任公職者負有對國家單一忠誠義務，因此依法要求相關人士如李貞秀女士，提出放棄中華人民共和國國籍證明，是基於維護國家安全，防範中共跨境鎮壓的必要作為。

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