烏克蘭官員：無人機抗俄 全靠民間起步

烏克蘭民間驅動的無人機技術創新，讓軍方得以用極低的成本進行防禦。（美聯社檔案照）

烏克蘭自由民主聯盟昨與黑熊學院共同舉辦「二〇二六台灣民防年會」，烏克蘭國防部反貪腐委員會委員奧萊娜（Olena Tregub）揭露，烏克蘭在戰場上取得優勢的無人機防衛力量，初期並非由政府主導，反而「全靠民間起步」。她指出，二〇二二年俄羅斯全面入侵之初，烏克蘭政府的無人機數量「基本上是零」，至於改變全球戰爭型態的無人機運動，完全是由志工、公民社會與私營企業家從基層推動，隨後才促使政府改變政策並集中採購。

指台零件助俄伊產無人機 盼堵住漏洞

烏克蘭代表團昨於會中分享對抗俄羅斯侵略的實戰經驗。奧萊娜指出，戰爭爆發前，民間志工大多從中國購買被戲稱「只適合在婚禮上拍影片」的廉價無人機用於偵察。由於烏克蘭是農業大國，民間早具備無人機監督農田的操作經驗，這些人後來無縫接軌成為軍用技術的開發主力。

請繼續往下閱讀...

她指出，面對人口與軍力懸殊的不對稱戰爭，民間驅動的技術創新讓烏克蘭得以用極低的成本進行防禦，例如目前能以大約五千美元的成本，成功攔截造價高達三萬美元的伊朗「見證者」無人機。

除科技創新，奧萊娜也強調，「良好的治理與反貪腐本身就是國防」，這是全社會防衛概念的核心。她回顧二〇一四年時，親俄的獨裁總統亞努科維奇不僅非常腐敗，更摧毀了烏克蘭國防部，意圖為俄羅斯佔領做準備。對此，公民社會強勢介入重建，不但起草相關國防與反貪腐法律，更直接向國防部長要求成立由公民選出的反貪腐委員會，成功介入監督重大軍事採購合約，成為社會與政府間的重要橋樑。

在國際供應鏈上，奧萊娜也揭露，俄羅斯、伊朗無人機的內部，高達八〇％的微電子零件遺憾地來自西方與台灣。由於政府部門有時缺乏識別漏洞的能力與速度，她強烈敦促台灣公民社會應主動與政府合作，協助補上這些關鍵科技的制裁漏洞。

烏克蘭自由民主聯盟東亞辦公室代表馬卡洛維奇則強調，國家與公民社會對國防貢獻的界線早已模糊，提醒台灣必須準備好自衛。「強大並不意味著挑釁」，而是創造出一種條件，讓獨裁政權在決定發動攻擊前會三思而後行。

烏克蘭自由民主聯盟昨與黑熊學院共同舉辦「2026台灣民防年會」，烏克蘭代表團會中分享對抗俄羅斯侵略的關鍵實戰經驗。圖為副總統蕭美琴與出席來賓合影。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法