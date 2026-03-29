藍白立委：軍購金額能調整的不多

國民黨立委直言，黨中央在軍購議題上的立場非常強硬，黨主席鄭麗文沒同意，提了也白講。（資料照）

立法院外交及國防、財政聯席會日前完成朝野各版本國防特別條例草案初審，僅兩條文有共識，其餘條文保留送協商。藍白立委坦言，數字上能調整的不多，以目前美方的發價書項目為主；國民黨立委直言，立委擔憂各國都在搶武器，美國最後有可能沒辦法賣給台灣，但黨中央態度非常強硬，立場不可能改變，最後若真的發生，在野黨也要面對，沒辦法逃避。

徐巧芯：第二波軍購 沒有非常急迫

國民黨立委徐巧芯表示，協商前在野黨會再討論、整合，因為民眾黨和國民黨的數字並非一樣，這部份會有調整空間，「但要要調到四千億元以上是有難度的」。在第一階段，以美方知會可以購買的為主，不過民眾黨有多加一點金額可自由運用，「所以這邊一點點金額有機會討論出共識」。

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徐巧芯說，不過藍白可能增加的金額仍與一．二五兆元差異太大，民進黨立委王定宇說要把一．二五兆元數字放上去基本上不太可能，但些微調升是可能的，而且機會很高。重點是先讓第一階段先啟動，能夠順利進行，第二波軍購的部分，川習會後可能都會延後，似乎沒有非常急迫。

徐巧芯也說，國民黨版限期到一一七年，國防部反映做不到，這部分可以跟民眾黨協商，讓它可以送立法院延長，有這個機制在，條例列幾年都一樣，因為只要有必要延長，立法院通過就可以，這部分我們會去努力。

藍委：鄭主席軍購立場 非常強硬

不過，有國民黨立委擔憂，因為戰爭爆發，各國對武器的需求急迫，最後會不會變成美國自己不夠用，加上各國都在搶，反而無法賣給台灣。藍委直言，但我們也沒辦法，黨中央在軍購議題上，立場非常強硬，主席鄭麗文沒同意，提了也白講。

國民黨團表示，該買的武器，國民黨團絕對支持，立法院已依法儘速審查相關預算與條例，從未拖延，更沒有杯葛國防。問題在於行政部門提出的特別條例充斥著「包裹式設計」，將多項性質不同、急迫性不一的項目混雜其中，讓國會在審查時只能「全收或全退」。

此外，關於國防自主產業的推動，國民黨團堅定認為應回歸年度預算，逐項審查、逐案檢視，確保資源配置合理、效益清楚，而不是硬塞進特別條例企圖矇混過關。

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