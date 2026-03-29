藍營堅持砍委製、商購 谷立言：投資本土國防工業同樣重要

美國在台協會處長谷立言昨受訪說，美方關注國防部所提特別預算，已具備嚇阻台海衝突中所需的所有能力，同時也反映台灣對自身國防工業基礎的投資，特別是無人機造等無人系統的製造，美方認為這同樣重要。（資料照）

若遭封鎖或無法補給 台灣有更多韌性

國防特別條例審查陷入僵局，國民黨堅持特別預算不列入「委製」、「商購」案項，因此朝野無法達成共識，目前全案正在院會協商冷凍期中，對美軍購案項即將面臨首期款到期困境，恐延宕至年底才能議約。美國在台協會處長谷立言昨受訪說，美方關注國防部所提特別預算，已具備嚇阻台海衝突中所需的所有能力，同時也反映台灣對自身國防工業基礎的投資，特別是無人機造等無人系統的製造，美方認為這同樣重要。

谷立言接受《TVBS》專訪昨天播出，他說，川普政府已要求所有盟友夥伴提升國防支出至GDP五％，因此美方歡迎賴清德總統宣布台灣將在二〇三〇年達成此目標，而美方也認為台灣政府提出的國防特別預算是通往此目標的重要一步，但對台灣而言，這筆金額如何使用也極為重要。

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谷立言說，國防部所提特別預算，已包含美方認為台灣軍方嚇阻台海衝突所需的所有能力，包括整合式防空與飛彈防禦，分散式指揮控制或通訊設施，以及反艦或反裝甲能力。同時，預算也反映了對台灣自身國防工業基礎的投資，特別是無人機及其他無人系統的生產，美方認為這同樣重要。

谷立言說明，這將為台灣產業帶來經濟優勢，不僅受到許多台灣人支持，從美方角度來看，更賦予了台灣額外的嚇阻能力。況且台灣已擁有深厚的工業製造基礎，可以非常迅速地獲得這些能力。他說，台灣能夠自己生產無人機、彈藥或其他裝備，假設遭封鎖或發生無法補給的衝突情況下，也能給予台灣更多的韌性，美方非常支持這份特別預算的內容，鑑於台灣面臨威脅的緊迫性，希望各方能迅速達成共識。

美與第一島鏈夥伴 建構整體嚇阻能力

至於預算倘若縮水，會否對美方印太戰略及政策造成影響？谷立言強調，建議不過度考慮「數字」，而是考慮「具體能力」，美國國家安全戰略清楚指出，正尋求建構第一島鏈整體嚇阻衝突的能力，因此美方正與區域內夥伴合作，確保各方投資於正確的能力以共同達成此目標。他說，美方相信台灣透過特別預算和年度預算尋求獲得的能力，都將達到這一效果，這對所有人都有利，應沒有夥伴會希望成為導致其他方必須調整姿態的政黨。

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