談國防特別預算》蕭美琴：不只軍購 更要建構本土科技能量

副總統蕭美琴昨出席台灣民防年會致詞表示，政府透過國防特別預算，不僅採購傳統武器裝備，更致力推動本土自主的國防科技能力與無人機量能。（記者叢昌瑾攝）

副總統蕭美琴昨說，建構全社會防衛韌性需仰賴公私協力，將相關工作由國安單位擴展至整體政府體系並結合民間力量。她指出，面對複合式威脅，現代國土防衛前線已延伸至網際網路與太空，台灣迫切需要具備守護自由民主的實力。政府透過國防特別預算，不僅採購傳統武器裝備，更致力推動本土自主的國防科技能力與無人機量能。她期盼透過各界集結智慧與實際行動，讓國家力量更加壯大。

蕭美琴昨天出席「二〇二六台灣民防年會」開幕典禮致詞表示，近年台灣逐步提升對全社會防衛的重視，將相關工作朝制度化與分工化穩健推進，已獲得相當成果；在「能源韌性、社會韌性、通訊不中斷」等緊急情境下，維持社會與民生基礎設施運作，公私協力更是關鍵所在。

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國防特別預算 強化全社會韌性

針對國防特別預算，蕭美琴強調，政府透過國防特別預算所推動的，不僅涵蓋傳統武器裝備，更著重於本土自主的國防科技能力與無人載具科技。

蕭美琴指出，國家安全前線已從海域、空域與灘岸，延伸至網際網路與太空領域，國防特別預算的規劃也強調資訊整合，同時也需要運用科技，支撐全社會韌性的整體建構。「韌性並非在平靜無事中形成」，台灣面臨多天災的挑戰，能在一次次災難後迅速復原，這就是韌性的展現。

馬士元：中國發動錯位戰、侵蝕戰

針對當前國安威脅，內政部政務次長馬士元則示警，台灣面對的敵人並非正常的國家與政權，除傳統的輿論、心理與法律等「三戰」外，中國正對台發動「錯位戰」與「侵蝕戰」二種新戰法。他指出，「錯位戰」意圖將民主社會制度中應有的功能與人事徹底錯亂，導致國會與政府間的關係無法好好運作；「侵蝕戰」則是利用各種代理人，在台灣內部侵蝕整個民主自由的基礎。

馬士元坦言，這項防衛挑戰極大，政府稍一不慎，就會被批評為「在內部找敵人」或被指控從事「麥卡錫主義」的污名化陷阱。

馬士元呼籲，全社會必須一起對外明確說明，當前推動民防的努力是在保衛民主自由制度；是在中國「法西斯納粹政權」的威脅下，確保台灣經濟、政治與宗教體系能繼續自由存在與發展。

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