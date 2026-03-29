星期專論》美國對台立場是否分歧—及其對台灣的啟示

◎何瑞恩（Ryan Hass）

◎何瑞恩（Ryan Hass）

華盛頓外交政策菁英與美國廣大民眾之間，在美國應該如何應對中國崛起的問題上，似乎正出現裂痕。從我在華府智庫工作的觀察，以及在全美各地的定期往訪中，我日益感受到兩種截然不同的論調。這種分歧——美國菁英主張強硬迎戰，一般大眾則持謹慎立場——可能成為未來幾年影響台灣安全環境，最被低估但也最具關鍵性的外部因素之一。

如何應對中國 美菁英與民眾出現裂痕

在美國政策圈內，看待中國的主流觀點已變得毫不掩飾地強硬。許多國會議員，以及曾效力於民主黨與共和黨政府的現任與前任官員，都認為中國一心想取代美國的全球領導地位。中國被廣泛視為唯一既有野心、又有能力超越美國的國家。華府激辯的核心問題在於，美國應該如何防止中國主導亞洲，防止其主導新興科技的全球規則，以獲取自身優勢。

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這種菁英共識並非侷限於單一政黨。許多曾在小布希（George W. Bush）、歐巴馬（Barack Obama）、拜登（Joe Biden）及川普等歷任總統麾下任事的高層要角，主要都是透過競爭視角來看待中國，涵蓋戰略、科技、意識形態及軍事等領域。不過，在美國政治的中樞，有一個重要的例外：就是川普本人。

川普談論中國時，並未將其視為美國的首要對手。相反地，他經常試圖安撫美國民眾，聲稱他與中國國家主席習近平關係深厚，兩人可以達成交易並解決問題。川普經常援引他與習近平之間的「默契」，即中國在他擔任總統期間，不會對台灣動武。川普反覆無常的傾向，正如他最近在美國和伊朗進行談判之際，仍然不惜對伊朗發動襲擊，想必會讓北京如坐針氈。儘管如此，從中國的角度來看，川普願意摒棄將「大國競爭」做為美國政策的核心原則，是值得慶幸的事。

川普在國內採取較為和緩的對中路線，並未付出明顯的政治代價。以短影音平台TikTok為例，在川普重返白宮之前，華府對於禁用這款中國社群媒體程式，幾乎已經達成跨黨派的高度共識。然而，川普對此持不同看法。儘管國會通過禁用TikTok的法律，最高法院也認證該法的合法性，川普還是推翻這項決定。如今，TikTok在全美各地廣泛使用，國會對此幾乎不置一詞。

川普在擘劃對中路線上可以如此率性而為，部分原因在於他的作法更貼近華府以外美國人的心聲：即確保與中國的關係不會失控，雙方不會爆發激烈衝突。對於已經因為烏克蘭和伊朗戰爭而疲憊不堪，又對通貨膨脹、移民和就業問題感到焦慮的美國民眾來說，大國對抗引不起他們的興趣。民調一致顯示，美國人在對中關係上的首要課題，是避免戰爭。

大國對抗 引不起美國人民的興趣

民調結果印證了我經常在全美各地對話中聽到的觀點。根據卡內基國際和平基金會（CEIP）最近的一項全國調查，「將近三分之二的受訪者表示，中國目前在全球的實力和影響力，已與美國並駕齊驅，甚至超越美國……甚至有更多美國人認為，中國未來將會超越美國。」

值得注意的是，有高達六十二％的受訪者表示，如果中國的實力超越美國，他們的生活也不會變得更糟。換句話說，華府專家擔心對美國具有戰略災難性的結果，似乎並未在美國一般民眾的心目中，激起相同的警覺。

在最近一次前往西雅圖的行程中，我切身感受到這些動向。我會見學者、學生、公民領袖、企業主管，以及親朋好友。在幾乎每一場關於中國的對話中，問題如出一轍：「我們是否必須與中國開戰？」與我交談的人，更關注中國如何直接影響他們的生活，而不是對美中實力的綜合評估。他們關切的範圍，涵蓋中國對其就業機會的衝擊、網路攻擊、芬太尼（fentanyl）前驅物質的流動，以及他們的子女可能必須在太平洋地區參戰的可能性。

這種菁英與公眾觀點日益擴大的分歧，勢必形塑二〇二八年美國總統大選前的政治辯論。對於共和黨人來說，在競選期間可能很難與川普的對中政策軌跡切割。然而，如果是共和黨候選人贏得大選，對中立場轉趨強硬的可能性很高。川普對他以個人風格推動對中外交的自信，純屬他的獨特作風。

至於民主黨人，這場辯論將會更公開也更激烈。參選人的本能反應，將是主張川普對中國過於軟弱，美國必須採取更具競爭性的姿態，來維護其世界領導地位。其他人則可能試圖更貼近民意，強調有需要管理緊張局勢，避免與中國發生不必要的對抗。如果民眾對美國外交政策菁英的信任進一步下降——尤其是如果對伊朗或其他地方的軍事失策，損害他們在民眾眼中的公信力——後者的路線可能會獲得更多支持。

這些美國內部的辯論，將對台灣產生重大影響。如果外交政策仍主要由菁英偏好所驅動，而且在川普之後出現一位較為傳統的美國領袖，華府可能會重返以戰略競爭為核心的對中政策。或者，如果一位更具民粹色彩的領袖接替川普，美國可能會進一步過渡到管理中國崛起，而非採取對抗姿態。

台灣加強經營跨黨派關係 至關重要

對台灣而言，可以從中獲得的啟發之一，是美國政策潛在走向的範圍，現在可能要比過去數十年來的任何時候更為廣泛。有鑑於此，台灣加強經營跨黨派關係將至關重要，而且不僅是在華府，還應該深耕全美各地。台灣若能展現其做為地緣政治穩定者的格局，並樹立在美國打造人工智慧驅動未來的過程中不可或缺的夥伴形象，也將大有助益。

（作者何瑞恩為美國智庫布魯金斯研究所資深研究員、中國中心主任、辜振甫暨辜嚴倬雲台灣研究講座；國際新聞中心陳泓達譯）

台灣若能展現其做為地緣政治穩定者的格局，並樹立在美國打造人工智慧驅動未來的過程中不可或缺的夥伴形象，也將大有助益。（路透檔案照）

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