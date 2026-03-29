民進黨竹市長人選 莊競程證實獲徵詢：全力以赴

民進黨布局新竹市長選舉，傳出鎖定前立委、台灣智庫執行長莊競程，迎戰藍白共推的現任市長高虹安。莊敬程昨證實，接獲民進黨中央徵詢，若黨有需要他貢獻專業，將會全力以赴。（資料照）

民進黨布局新竹市長選舉，傳出鎖定前立委、台灣智庫執行長莊競程，迎戰藍白共推的現任市長高虹安。莊競程昨證實，接獲民進黨中央徵詢，後續尊重選對會程序與決策，若黨有需要他貢獻專業，將會全力以赴。

莊競程與竹市的淵源是曾任陽明交大助理教授，且具生醫工程博士，與竹科園區有所連結。綠營在地人士認為，竹市作為科技城市，莊競程切入生醫產業與科技治理議題，對竹科族群具一定吸引力，也可帶動地方選情。

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莊競程二〇二〇年首度參選立委，在台中第五選區擊敗尋求連任的國民黨立委沈智慧，一戰成名；二〇二四年立委選舉雖敗，仍拿下十一萬餘票，具選戰實力。近期他已由民進黨立委柯建銘與基層民代安排積極拜會地方，期成為綠營年底竹市長選戰的即戰力。

民進黨新竹市長人選遲未定案，之前包括陽明交大特聘教授林志潔、僑委會副委員長李姸慧、行政院發言人李慧芝，以及新竹市議員陳建名、施乃如等人都曾被點名，甚至討論與時代力量黨主席王婉諭合作的可能性。惟據了解，相關人選有的缺乏意願，部分也未取得地方共識。

莊競程昨受訪證實，曾接獲民進黨中央徵詢，後續一切尊重選對會機制與決策。台灣智庫剛辦完「台灣總統直選三十週年研討會」，他深刻體會台灣民主過程的艱辛，期許自己能有勇氣傳承這份精神，為台灣面對任何挑戰；若民進黨需要他貢獻己力，將會全力以赴。

對於高虹安在竹科族群有一定支持度，莊競程說，他首次挑戰立委就是在「藍大於綠」的台中市北、北屯區選區，「哪一次好選過」，他不會怯戰，會勇於為台灣接受挑戰。

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