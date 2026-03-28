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    首頁 > 政治

    中市足球園區施工延宕 民代促加快流程

    2026/03/28 05:30 記者張軒哲、蘇孟娟／台中報導

    台中市府斥資逾十五億元打造的「台中市國際足球運動休閒園區」工程進度一再延宕，後續招商與啟用時程充滿不確定性，市議員黃守達質疑，觀眾席跟看台區竟沒設置遮棚；市議員林祈烽指出，既有的西屯八人制足球場啟用未滿四年，卻出現嚴重破損甚至危及球員安全的情形；市長盧秀燕表示，足球運動休閒園區受原物料大漲及缺工影響，導致工程延宕，原先編列預算不足也需追加。

    議員質疑 觀眾席未設遮棚

    林祈烽說，足球園區自二〇二三年開工，原訂去年底完工，卻延宕至今年七月，整體預算更由十二億元追加至十五億元。對此市府說明係因後續擴充變更設計，他質疑，工程已延宕七個月，呼籲市府加快行政流程，於工程驗收後立即銜接室內裝修與營運準備，力拚明年初正式啟用。

    另外，台中市籌劃興建超巨蛋，議員楊大鋐、蔡耀頡認為周邊重大建設如台中綠美圖、會展中心聚集，聯外交通不足，交通負荷沈重，包括議員江肇國及謝家宜均指，不應由即將卸任的市長完成簽約，讓下一任市長承擔履約風險，連國民黨議員李中也喊話踩煞車，要她三思選址。

    對此盧秀燕強硬回應，籌建超巨蛋絕對全力以赴絕不耽擱，今年會拍板定案，任內可以把前面行政弄完，明年可以動工預計三到五年可以蓋完，更要大家多聽球迷及歌迷的心聲。

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