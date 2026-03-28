台中機場門戶計畫 議員批8年零進度

議員楊典忠拿出市府兩次台中機場門戶計畫報告，怒批連表格都沒變，八年零進度。 （楊典忠提供）

專案報告跟前年大同小異 連表格都一樣 楊典忠︰市府推給中央 擺爛失職

台中市政府廿七日在議會進行台中國際機場門戶計畫專案報告，議員楊典忠質疑，市府端出的專案報告內容跟前年大同小異，連表格都一樣，甚至計畫送內政部審議被要求補件，竟在市府躺了四年迄今未補，機場門戶計畫攸關海線海空雙港整體發展，盧市府竟擺爛近八年零進度，徹底失職；都發局長李正偉表示，因中央對台中國際機場定位不明，影響周邊開發區都市計畫定位所致；楊典忠則要他別什麼事都推給中央，可以請立委或是盧市長跟中央溝通。

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都發局︰機場定位不明 影響周邊開發

此外，台中國際機場國際航線漸增，但豐原及原縣區往返公車班次嚴重不足，多名議員要求市府檢討公車路線與班次，交通局表示，目前往返班次平日提供六十八班次、假日七〇班次，約占機場聯外班次逾一成，後續將持續盤點整合運輸資源。

走出機場大門 竟看到對面民眾晾衣服

楊典忠指出，台中市長盧秀燕一再宣稱台中要走向國際，但她執政將屆八年，攸關海線海空雙港整體發展的台中機場門戶計畫，迄今做不出來，觀光客走出機場大門，竟會看到對面民眾家裡晾衣服，「這就是台中走向國際嗎？」

他拿出市府在前年與昨日進行的專案報告對比，前年報告有六頁，最新報告變四頁，兩次報告表格一模一樣，且台中國際機場門戶計畫二〇一八年提送內政部審議後，內政部在二〇二二年要求補件，市府至今未補件，整個計畫卡在盧市府近八年零進度。

機場航線增至26條 發展配套未建立

楊典忠說，台中國際機場航線已增至廿六條，旅客量持續上升，機場停車場停車空間不足，連基本的門戶機能與產業發展配套迄今均未能建立，當台中市府推動機場捷運可行性規劃、中航路拓寬與國道匝道等交通建設，最關鍵的門戶計畫卻仍原地不動，出現「有飛機、有人潮，卻沒有門戶園區」窘境。

議員王立任也指出，台中國機場進出航線增，旅客數大幅增加，附近進出人口增加，機場門戶計畫卻完全沒有進度，遠跟不上需求。

李正偉強調，主要是受中央相關國際機場計畫對台中機場定位不明所致，影響周邊專開發區定位，且民航局對機場發展又一直有不同計畫改變，包括要求整體開發區要有三到五％社宅用地，均需重新調整，另進行土地使用分區檢討等，無法依先前提送的計畫進行。

楊典忠強調，別什麼事都推中央，可以請立委或是市長直接去跟中央溝通，市長有責任推動，不是一直拖下去，計畫躺快八年不動，「應該要非常羞愧」。

台中國際機場航線已增至廿六條，旅客量持續上升。（記者張軒哲攝）

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