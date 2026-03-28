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    首頁 > 政治

    蕭美琴、童子瑋廟口吃美食 謝國樑、蔣萬安同台互動少

    2026/03/28 05:30 記者董冠怡、盧賢秀／基隆報導
    台北市長蔣萬安（左）與基隆市長謝國樑（右）公開場合同台，但互動不多。（記者董冠怡攝）

    台北市長蔣萬安（左）與基隆市長謝國樑（右）公開場合同台，但互動不多。（記者董冠怡攝）

    基隆市長選戰提前開打！台北市長蔣萬安昨（廿七日）與基隆市長謝國樑一起登上停泊基隆港的日本郵輪「和平船」，參觀諾貝爾和平中心展覽後，出席交流座談並致詞，現場觀察，蔣謝兩人席間互動不多，研判與公開場合且議題嚴肅有關；相較之下，副總統蕭美琴和議長、民進黨籍市長參選人童子瑋在基隆外木山的互動熱絡，兩人去廟口吃美食又相約騎單車。謝、童兩人各別找黨內大咖同框，隔空較勁意味濃厚。

    謝、蔣登和平船 分享城市治理

    一九八三年創立、推動非核化的非政府、非營利組織和平船，第一二二航次「太平洋世界號」昨停靠基隆港，蔣萬安與謝國樑受邀出席和平座談，分享城市治理與永續和平理念。

    蔣致詞時以安全、經濟、民主為核心，說明市政推動方向，並以「火鍋」比喻台北市，融合多元文化，展現民主活力。謝以「台灣的諾曼第」形容基隆的戰略局勢，永遠處於爭端的中心，因此比任何地方都更渴望且需要和平。

    基隆不僅是國家東側的海洋門戶，更是首都圈重要出海口，正積極由傳統港口轉型為結合「創新、智慧與國際化」的亞洲最有愛城市。謝在席間與蔣萬安互動不多，板著臉，鏡頭外才顯露笑容。

    蕭、童外木山看海景 規劃YouBike

    童子瑋日前和前總統蔡英文走步道，被吐槽體能不佳，在社群平台掀起熱議，大幅提升曝光度。昨他與蕭美琴前往基隆外木山看海景、到廟口吃美食。

    蕭美琴讚外木山海岸線多樣豐富，非常漂亮，很期待相約來外木山騎單車，盛讚童子瑋對基隆很熟悉、想法多元，希望他能帶入年輕活力並推動落實，用熱情改變基隆，讓基隆更進步。

    童表示，規劃導入YouBike，從基隆火車站出發沿著海岸線；也想串連西岸觀光景點，可以游泳、遛狗、走步道和騎自行車。憂心基隆年輕人外移嚴重，再不改變恐淪台北的後花園。

    副總統蕭美琴（右）和基隆市議長、民進黨籍市長參選人童子瑋（左）在基隆廟口吃美食。（記者盧賢秀攝）

    副總統蕭美琴（右）和基隆市議長、民進黨籍市長參選人童子瑋（左）在基隆廟口吃美食。（記者盧賢秀攝）

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