《柯文哲被判刑、徐春鶯被起訴》吳欣岱︰統戰滲透選舉結構

台灣基進台北市黨部主委、台北市議員第二選區（南港、內湖）參選人吳欣岱昨表示，台灣民眾黨前主席柯文哲被判刑，有很多十年前出錢、出人支持柯文哲的人，沒想到十年後被背叛，感覺「投給了一個罪犯」；而民眾黨前新住民委員會主委、一度列不分區立委的徐春鶯，被依反滲透法等罪嫌起訴，也凸顯地方選舉拚錢、拚人、拚聲量，而「人」跟「錢」都是中國統戰部門輕易可以拿出來的東西。

吳欣岱表示，徐春鶯曾是台灣民眾黨二〇二二年不分區人選，實則是在台灣的統戰中配代表。檢方起訴徐春鶯的起訴書揭露她跟中國統戰部門有非常密切聯繫，甚至想在立法院黨團成立「中配大聯盟」。

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吳欣岱以她過去參選的經驗說，台灣的金權政治讓許多政治人物靠著綁樁、錢，聲量炒作而選上；尤其地方選舉，拚錢、拚人、拚聲量，而「人」跟「錢」都是中國統戰部門輕易可以拿出來的東西，容易讓統戰滲透進選舉結構。台灣基進跟其他小黨組成「台灣前進陣線」，就是希望台灣有一個由人民發起、真正忠於台灣的力量，而不是靠錢、靠中國支持、靠炒聲量來取得權利，是真正代表台灣人的團隊。

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