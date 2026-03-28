苗博雅嘆柯文哲走偏 成喊超越藍綠的「詐騙份子」

台北市議員苗博雅在二〇二一年質詢柯文哲，揭發「京華城容積獎勵於法無據」，並提醒，此案恐變成他卸任後的五大弊案。（取自苗博雅臉書）

民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲因為京華城容積案被判刑，當年率先揭發「京華城容積獎勵於法無據」的社會民主黨籍台北市議員苗博雅說，二〇二一年十一月質詢柯時，曾提醒京華城容獎可能變成他卸任後的五大弊案，如今一語成讖，感嘆柯文哲走偏了，「新政黨裡出了詐騙份子」，不代表新政治理想錯了，錯的是走偏的人。

率先揭發容獎於法無據 恐成柯卸任後五大弊案

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苗博雅在二〇二一年十一月十一日質詢柯文哲，指「京華城容積獎勵於法無據」，並善意提醒恐變成他卸任後的五大弊案。當時柯文哲說「知道這案子，但不清楚細節」、「我看沒有什麼問題」。苗博雅也因此案打破柯文哲金身，被柯粉圍剿、騷擾。

苗：京華城自創容獎 柯知情且從頭到尾參與

在柯文哲被判刑後，苗博雅說，三年後的司法調查，隱藏的內部公文浮現。柯文哲交辦陳情，指派副市長彭振聲到都委會為京華城案督軍；剷除都委會反對委員；蓋章放行容獎公展；最終核定公告實施。京華城自創容獎，柯文哲知情且從頭到尾參與。尤其他和沈慶京私下友好，到陶朱隱園歡唱不只一次，甚至收取沈的違法人頭獻金。所謂的白色早已染上金權政治的黑金色。

苗博雅說，柯文哲當年打著「超越藍綠」口號當選，淪落得比藍綠更不堪。讓很多人開始懷疑，多年來相信的超越藍綠的理想，是不是有問題？但新政黨裡出了詐騙份子，不代表每個主張新政治的都是詐騙，不代表理想錯了，錯的是走偏的柯文哲。

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