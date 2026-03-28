李四川提容獎、減稅 鼓勵企業附設托兒所

國民黨新北市長參選人李四川（中）參訪企業附設公托，提出容積獎勵、房屋稅優惠，鼓勵企業附設托兒所。（李四川競辦提供）

國民黨新北市長參選人李四川廿七日前往企業參訪附設托兒所，並提出市府可透過容積獎勵與房屋稅優惠，提高企業參與誘因，擴大托育容量，不僅減輕員工負擔，也有助企業留才與競爭力，未來將持續提出相關政策，打造更友善育兒與就業環境。民進黨市長參選人蘇巧慧表示，他在立法院爭取提高育兒津貼、托育補助、新生兒補助至每胎十萬元等幼兒福利政策，降低家庭育兒負擔。

李四川表示，許多年輕人不敢生育，主要是顧慮養育與照顧壓力，因此市府可提出更完善的支持政策，協助更多企業投入托育服務，可以研議導入「容積獎勵」機制，若企業願意在辦公大樓內設置托育中心，市府可提供一定比例的容積獎勵，讓企業在空間運用更有彈性。

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李四川表示，市府也可以研議房屋稅優惠，不論是減稅或免稅，都是值得推動的方向。若未來有機會進入新北市府，將積極推動相關政策落實，擴大企業參與，完善整體托育支持體系。

此外，企業代表也分享現行法規與設施的難處，李四川強調，市府對托育機構的規範必須嚴謹，確保孩子的安全無虞；但如果現行法規已不合時宜，反而成為企業投入公益與托育服務的阻礙，就應適時檢討與調整，在安全與發展之間取得平衡。

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