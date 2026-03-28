三中案唯一有罪》侵吞2.8億 蔡正元入監服刑

前國民黨立委蔡正元涉「三中案」，判處三年六月有期徒刑，蔡昨搭上囚車前往台北監獄服刑。（記者叢昌瑾攝）

前國民黨立委蔡正元涉入「三中案」，被控侵吞阿波羅公司資產約二點八億元，全案歷經一、二審，依業務侵占罪判處三年六月有期徒刑，成為三中案唯一有罪者。他昨天上午入監前受訪強調，自己的案件與中影股權交易無關，當年僅完成前總統馬英九交代的任務，協助國民黨度過二〇〇六年的嚴重財務危機，卻被誤解侵占資金。

蔡正元也在鏡頭前，捲起褲管展示腳踝上的電子監控設備，高聲表示：「這就是電子腳鐐！我蔡正元這輩子從來沒有想過要逃亡，我天天準時報到，這證明了我的坦蕩。」

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蔡正元說，所涉業務侵占案的對象是阿波羅公司，該公司為他個人所有，沒有其他股東，也未向銀行貸款，資金多為親友間調度與個人投資，與中影股權交易及三中案無關，是三中案的「案外案」，檢方當初聲請羈押時，曾指控他侵占中影資金，但未查獲相關事證。

蔡正元說，當年中影交易價格由他提出，只有他一人願意接手，「馬英九怎麼可能賤賣中影給我？」他回憶，時任國民黨主席馬英九當時面臨資金困境，「馬英九找我說需要十億元資金，我出面購買中影幫他解套。我這麼做是應該的，也覺得是幫國家、幫這個黨。」

蔡正元稱，動用阿波羅公司資金，是為彌補中影被掏空的股份，確保公司不會因銀行抽銀根而倒閉，「這完全是我以董事身分所做的財務安排，卻被誤解為業務侵占自己的公司。」

本案源於二〇〇三年政府推動「黨政軍退出媒體」政策，國民黨出售黨產過程引發外界質疑賤賣，台北地檢署起訴馬英九等六人。歷經多年審理，一、二審均判馬英九等人無罪，僅蔡正元因涉業務侵占罪及違反商業會計法。

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