反擊柯司法不公說》卓：質疑司法者 沒資格成為執政黨

行政院長卓榮泰昨列席立法院會前受訪表示，任何質疑執政黨可以去操控司法的人，沒資格成為執政黨。（記者廖振輝攝）

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城等弊案一審判處有期徒刑十七年、褫奪公權六年，廿六日召開記者會痛批司法不公，還稱「賴清德，我不會投降，我不會屈服的！」對此，行政院長卓榮泰昨反擊說，在民主時代，任何質疑執政黨可以操控司法的人，未來沒有資格成為執政黨。

柯文哲在判決後指控，司法應是國家最後一道防線，但本案已淪為政治操作工具，整起案件不是依證據辦案、而是編故事定罪。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰昨列席立法院會前受訪表示，任何質疑執政黨可以去操控司法的人，未來人民會知道這些人或政黨沒有資格成為執政黨。

「我們相信司法的專業，相信司法的獨立審判」，卓榮泰強調，因為在民主時代，沒有一個執政黨可以去操控所有的司法案件，相信任何人仍然有機會透過法律正當途徑去申訴，或是爭取其應有的權益。

吳思瑤：藍白為政治目的鬥臭司法

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤則說，現在藍白護航柯文哲，是為了確保藍白合的政治目的而鬥臭司法，未來的動作想必會越來越大，但貪污就是違法。在野黨急切炒作收受二一〇萬元卻被重判十七年，是否符合比例原則等謬論，都是在踐踏現行法律規定，這真是最負面、最差勁的法治教育。

吳思瑤並呼籲尊重司法，任何想為自己脫罪的人，能夠透過司法所賦予的程序，捍衛清白的權利，而非運用錯假資訊、背離事實的謬論，來發動民粹、鬥臭司法。

對於中國國台辦就柯文哲案發布新聞稿批評民進黨政府。陸委會主委邱垂正回應，中華民國是一個民主法治的國家，司法機關依法定程序獨立審判，相對的，中國大陸是一個極權專制的政權，沒有資格對台灣說三道四、指指點點。邱直言，國台辦說法只會自曝其短，就如同夏蟲語冰一樣，不要再想從這個案子撈到什麼統戰的好處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法