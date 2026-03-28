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    首頁 > 政治

    民眾黨護柯 急修內規免退黨

    2026/03/28 05:30 記者李文馨、劉宛琳／台北報導
    台灣民眾黨27日召開「戰！03/29上凱道討公道」記者會，黨主席黃國昌（中）出席發言。（記者塗建榮攝）

    台灣民眾黨27日召開「戰！03/29上凱道討公道」記者會，黨主席黃國昌（中）出席發言。（記者塗建榮攝）

    黃國昌：不會處理被政治追殺的同志

    台北地院審理京華城案一審判決民眾黨前主席柯文哲十七年徒刑。民眾黨昨發出全國總動員令，號召支持者廿九日站上凱達格蘭大道討公道，同時火速修改黨內「紀律評議裁決準則」，在違反廉政透明公約部分，新增「但經中央評議委員會認定有重大之特殊情事者，不在此限。」黨主席黃國昌昨強調，這是民進黨政府對柯文哲的政治追殺，「當然不會有退黨問題，更不會有黨紀問題」。

    發出全國總動員令 明上凱道

    黃國昌表示，民眾黨會陪著柯捍衛司法清白，已聯繫柯文哲妻子及媽媽。他也正式發出全國總動員令，號召支持者討公道，要討的不是柯文哲一個人的公道，而是台灣司法制度應該有的公平正義的公道。

    國民黨團開放「自由參加」

    國民黨團大會昨討論是否予以聲援，最後決定開放委員「自由參加」。總召傅崐萁表示，已讓大家知道可以自由參加，他認為應該要聲援；國民黨立委賴士葆則表示鼓勵。

    新竹市長高虹安涉入貪污案，於一審判決有罪後就宣布退黨，媒體關切同樣一審有罪的柯文哲是否比照辦理、抑或民眾黨會祭出黨紀處分？黃國昌回應，當初民眾黨緊急應變小組已清楚定調，這是民進黨政府對柯的政治追殺、政治迫害，「當然不會有退黨問題，更不會有黨紀問題」。

    民眾黨昨並召開中央委員與中央評議委員的擴大會議，修改「紀律評議裁決準則」第十七條條文，原規定「本黨從政公職人員，違反下列情事者，視情節輕重，應予以除名或停權之處分」，新增「但經中央評議委員會認定有重大之特殊情事者，不在此限。」其中，適用範圍包含涉犯「政治獻金法」第廿五條、第廿六條、第廿八條第二項及「貪污治罪條例」之罪。

    中評會主委李偉華表示，所有中評委一致同意修正第十七條；黨紀本應是處理違反黨內廉政倫理規範之情事，而非懲處明顯遭構陷迫害的任何一位黨員。

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