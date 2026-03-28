籲台速整合無人機生產、訓練、實戰 烏克蘭現役專家：時間不夠了

烏克蘭現役無人機實戰及整合專家赫里亞茲諾夫（左）建議，台灣應迅速建立無人機作戰教範、獨立訓練中心，以及去中心化指管，讓無人機擊殺鏈縮至40秒內。（記者方瑋立攝）

無人系統戰力成為現代防衛顯學，擁有豐富前線實戰經驗的烏克蘭現役無人機作戰專家赫里亞茲諾夫昨向台灣提建言指出，不能只停留在討論「大量生產」，首要之務是建構專屬的「作戰教範」與落實跨部門整合。他呼籲台灣「昨天」起就該立刻設立專責的「無人系統指揮部」，將生產、訓練與實戰全面整合，並警告在島嶼防衛的處境下，無人機擊殺鏈反應時間必須壓縮在四〇秒以內，「準備的時間已經用完」。

建議設立專責「無人系統指揮部」

立法院外交及國防委員會召委陳冠廷昨主持「面對混合威脅下的民主韌性：來自烏克蘭與台灣的啟示」圓桌論壇，赫里亞茲諾夫在論壇指出，他自二〇一七年投入頓巴斯反恐行動與多場保衛戰，烏克蘭目前每年消耗約一五〇萬架各型無人機，但他在台灣觀察到的關鍵差異在於，「生產出大量無人機後，該怎麼整合進武裝部隊？」

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他強調，若未設立中央指揮部處理海、陸、空無人系統，且在協作、後勤與作戰教範間缺乏聯繫，盲目將無人機撥交傳統營旅級單位，「沒有擊殺鏈，無人機只會撞山」。

針對台灣防衛局勢，赫里亞茲諾夫也提出多項具體戰略。首先，面對台灣特殊的島嶼地形，敵軍船艦能輕易從周邊海域發射無人機，因此台灣必須部署「自殺式無人艇」。他以烏國經驗為例，自建立無人艇戰力後，俄羅斯軍艦已無法在黑海對烏克蘭進行步兵登陸或突擊。他研判俄中極可能共享戰術，利用「見證者」等自殺式無人機全面攻擊台灣醫院與應變機構等關鍵基礎設施，強化防空能力刻不容緩。

在不對稱戰力分析上，赫里亞茲諾夫表示，一般砲彈成本高達六千至七千美元，精準度更高的FPV無人機僅需約一千二百美元。無人機雖能減少約五〇％的步兵傷亡，但不能百分之百取代步兵，在空中建立殺傷區不等於佔領，唯有步兵腳踏土地、守住戰壕，才代表對領土的實質控制。

在後勤與訓練方面，赫里亞茲諾夫建議簡化軍隊採購的官僚程序。他指出，烏克蘭賦予獨立營、旅級單位直接向製造商下單的權限，不僅加快反應速度，更促成市場良性競爭；目前烏國無人機除鏡頭外，高達九〇％的零件已實現國產化。據了解，台灣國軍目前以軍種為單位提出作戰需求，且將商售（DCS）列入採購選項的做法，與其建議已部分相符。

赫里亞茲諾夫也提醒，台灣必須建立專屬的「無人系統訓練中心」，因無人機彈藥引信與起爆機制與傳統武器完全不同；將操作手、後勤維修與（遊蕩）彈藥專家編入傳統步兵訓練中心是非常缺乏效率的作法。

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