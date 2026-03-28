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    首頁 > 政治

    藍白提案即刻動支718億新興計畫預算 逕付二讀

    2026/03/28 05:30 記者陳政宇／台北報導
    立法院昨日院會處理議事日程草案，多位民進黨立委高舉標語，抗議藍、白立委繼續阻擋國安法案及總預算案。（記者廖振輝攝）

    立法院昨日院會處理議事日程草案，多位民進黨立委高舉標語，抗議藍、白立委繼續阻擋國安法案及總預算案。（記者廖振輝攝）

    在野黨持續封殺今年度中央政府總預算案，立法院民眾黨團昨天在立法院會提案，要求行政院即刻核准動支新台幣七一八億元新興計畫預算、依法補編警察待遇調整相關預算。經表決，藍白立委挾人數優勢，通過逕付二讀並交付協商。

    立法院會日前通過同意先行動支總預算案中的三十八項新興計畫、七一八億元預算，涵蓋少子化生育補助、TPASS、治水防洪等項目。民眾黨團昨提案要求行政院長卓榮泰即刻核准各部會動支前述經費，並依法編列軍警待遇調整相關預算。

    民進黨立委鍾佳濱發言質疑，今年度總預算編列三兆三五〇億元，新興計畫共一〇一七億元，在野黨僅挑選其中的三十八項要求先行動支；藍白應保證未來審查時，不予減列先行動支的預算，才不會造成自己打臉的情況。

    核二、三廠重啟議題 朝野攻防

    此外，針對賴總統談及核二、三廠具備重啟條件，國民黨團昨拋出兩項提案，藍白再次以席次多數通過逕付二讀並交協商。提案說明，建請院會作成決議，錯誤的政策比貪污更可怕，賴政府卓榮泰無視國家經濟展最重要的基礎是穩定的電力供應，盲目推動錯誤的能源政策讓台灣空轉，決策髮夾彎導致兆億元民脂民膏的浪費，實有愧於國人，應給予最嚴厲之譴責。

    國民黨團亦提案指出，能源已被各國視為攸關數位主權與國安戰略資源，要求行政院長率相關部會首長向立法院提出重啟核電以因應AI時代經濟發展專案報告，並備質詢。

    民進黨立委吳思瑤反駁說，藍白無須看到黑影就開槍，當前政策重點是二次能源轉型，包含建置儲能設施與優化電網韌性，呼籲在野黨支持能源多元化發展。吳並反問，若停建核四是大錯特錯，「難道你們在罵封存核四的前總統馬英九嗎？還是批判指非核家園是全民共識的前國民黨主席朱立倫？」

    民進黨立委陳培瑜表示，黨團支持專案報告，但未來卓揆赴立院報告時，恐將面臨在野黨極盡羞辱與造謠，在野黨的目的僅是為了剪輯短影音。

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