顏慧欣生前疑遭職場霸凌 顏家拒收一等功績獎章

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣十二日因病離世，享年五十三歲。傳出顏慧欣生前疑遭職場霸凌，顏辭職信昨曝光，顏父前財政部長顏慶章友人也投書媒體揭露罷凌案。（資料照）

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣十二日因病離世，享年五十三歲。傳出顏慧欣生前疑遭職場霸凌，顏辭職信昨曝光，顏父前財政部長顏慶章友人也投書媒體揭露罷凌案。行政院長卓榮泰雖於前天指示核頒一等功績獎章，但家屬昨表態，辭世時已無公職身分，「不克領受」榮勳。

顏家：辭世時已無公職 不克領受

對此，卓揆說，行政院頒發一等功績獎章，是基於顏慧欣在談判團隊當中，對於台美談判盡了很大的努力與貢獻，讓談判獲得很重要成果，顏慧欣功在國家，所以一切會依照程序，繼續取得家屬的理解，讓顏慧欣留給國家重大功績的同時，也讓後人對其貢獻有更多緬懷與紀念。

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卓揆：政院聘外部委員 啟動調查

卓揆也說，顏慧欣的辭職信中，沒有提到所謂「霸凌」兩個字，但有提到工作上受到一些「駁斥」，他們正在了解，但為了慎重起見，行政院啟動職場霸凌的相關標準來做調查工作。

卓榮泰說，行政院依「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」及「行政院院本部職場霸凌防治申訴及調查處理要點」等相關規定，這次特例，全數聘請外部委員進行調查，必須向社會及其家屬有非常清楚的交代。

對於調查進度，卓揆答詢國民黨立委張智倫時表示，申訴人已無法陳述意見，只能從工作環境、周遭人員調查，行政院會依相關辦法進行，希望盡快有答覆。

顏慶章友人投書媒體則直接點名經貿辦總談判代表楊珍妮，文章提到，顏慧欣到經貿辦報到時，因楊珍妮在開會，所以秘書讓她先進原本為副總談判代表準備的辦公室，結果楊珍妮知道後，在顏慧欣面前對秘書大發雷霆下馬威。

友人說，在與美國談判時我方代表可四人參加，除主談人鄭麗君外，楊珍妮要兩位記錄人員陪同，將副總談判代表排除在外；記錄人員認為顏慧欣不但專業，更有豐富國際交涉與談判經驗，為何不讓她入內再加一位記錄，但沒被楊珍妮接受。記者昨致電楊珍妮，楊珍妮未接手機。

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