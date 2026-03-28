顏慧欣指「入CPTPP執行消極」 卓榮泰：即刻檢討

行政院長卓榮泰昨表示，過去一年重兵壓在台美談判，即刻會檢討CPTPP工作小組，最快時間內要確定時程和目標。（記者廖振輝攝）

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病辭世，傳出她生前遭遇職場霸凌，辭職信更提及爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的執行層次消極敷衍。行政院長卓榮泰昨對此表示，過去一年重兵壓在台美談判，即刻會檢討CPTPP工作小組，最快時間內要確定時程和目標。

顏辭職信揭露 卓揆稱「最快時間內確定時程和目標」

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卓榮泰昨出席立法院會前受訪證實，今年農曆連假時，顏慧欣以傳真、簡訊方式傳來辭職信，他的辦公室人員第一時間回覆請顏保重身體；顏在文中提及，若身體好轉，願意再為國家服務，未料聽到不幸消息。

顏慧欣於辭職信寫到，「實際參與行政院經貿辦（OTN）的工作後，心中頗感憂慮。例如過去多次由國家領導人層級對外宣示的爭取加入CPTPP一事，實際上在執行層次充滿消極敷衍的態度，無具體計畫與時程；在過去一年半多次提出建言，不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥。」

「又OTN自二〇〇七年設立至今已逾十八年，肩負如此重要的任務，卻仍屬任務編組性質，且完全沒有培養高階談判人才的制度，導致人才出現嚴重斷層；在決策流程與公文查考制度上，也有待強化。雖一再提出建言，但始終未獲接納。身為副手，也反覆思考，該如何在不違反行政倫理的前提下，向鈞長報告這些情況。後因台美關稅談判開始，權衡情勢輕重，暫時擱置了這個念頭。」

戰友辭世 鄭麗君哽咽淚灑立院

行政院副院長鄭麗君被詢及此事時，數度悲慟哽咽、淚灑立院。鄭坦言，她心情非常難過，感謝顏慧欣對國際經貿關係的研究、工作熱忱，以及對國家的所有付出和貢獻。這場談判不是傳統的經貿談判，工作非常緊湊，她與顏慧欣比較多是在會議上的討論互動，顏沒有表達在經貿辦裡的工作狀況；但無論如何，行政院有責任加以調查了解。

對於顏慧欣認為政府對爭取加入CPTPP消極敷衍，卓榮泰昨坦言，過去這一年來將重兵壓在台美談判，在很多場合都期待友好國家能協助台灣，在各種國際場合更有能見度，已努力達到「奧克蘭三原則」，最終要取得所有會員國的共識，相當困難。

卓承諾，行政院會即刻檢討CPTPP工作小組，要在最快的時間內確定時程、目標，各部會分工合作，他們會盡快做到這一點。

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