視導「台灣之盾」 賴總統勉中科院：強化國防韌性

賴清德總統昨日視導國家中山科學研究院，圖為列入「台灣之盾」強弓飛彈。（總統府提供）

賴清德總統昨前往視導「國家中山科學研究院」，特別聽取「台灣之盾」概念說明簡報及「海空戰力提升計畫執行現況報告」，瞭解雄風飛彈、天弓飛彈組裝流程及其成果展示。總統表示，強化國家力量主要分為國防力量、經濟韌性及全民防衛三部分，期許中科院秉持專業及使命感，持續研發相關技術以落實國防自主，並與國際社會共同合作，強化國防韌性，讓國家更安全。

國安官員：台灣須建構可持續運作的整體防衛體系

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賴清德表示，面對中國威脅，必須強化國家力量。政府推動的「國防特別預算條例」，目的之一就是要落實國防自主。除了對外的軍事採購，更要透過中科院研發相關技術，與國際社會共同合作，才能落實國防自主。相信只有國防自主，才能強化國防韌性，國家與國防的力量才能持續強大並永續發展。

國安官員指出，當前科技快速變革、戰場樣貌劇烈變化的情勢下，台灣面對的不再只是傳統軍備競賽，而是如何以更高效率、更低成本與更強韌的方式，建構可持續運作的整體防衛體系。總統親赴中科院視導，正是讓外界更清楚看到政府對國防自主與不對稱戰力建構的重視。

專家：無人載具 朝向標準化、模組化

軍事專家則從四層面看待總統此行。一，總統實地了解模組化、低成本的生產概念，這是現代國防工業的核心趨勢，也是台灣發展不對稱戰力的重要方向。二，未來無人機、無人艇等硬體平台，勢必朝向標準化與模組化發展，這代表台灣未來的防衛建軍，不只是採購更多裝備，而是建構一套可快速擴充、可分散部署、可依任務需求調整的智慧化作戰體系。

軍事專家並說，三、藉由與友盟國家的合作，以及中科院靈活創新的研發能量，我國在飛彈等武器裝備上，將逐步朝向「快速生產」模式發展，在必要時能快速製造大量、可消耗的武器裝備。最後，建構「台灣之盾」不只是擁有單一飛彈系統，而是有效整合各式武器裝備，打造「分層防禦、高度感知、有效攔截」的嚴密防空與反制網絡。

美商活動同台 賴盼盧軍購「多幫忙」

此外，賴清德昨與台中市長盧秀燕均出席台灣美國商會謝年飯，合照時賴特別轉身問候站在第二排的盧秀燕，事後更主動與盧交流。傳出賴希望盧能支持國防特別條例儘速通過，盧秀燕被問此事時僅表示，總統就是請她「多關心、多幫忙」。

賴清德總統昨日視導國家中山科學研究院。（總統府提供）

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