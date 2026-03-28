蕭旭岑、王光慈違反財政紀律 戴遐齡提事證 馬英九基金會3人小組調查

馬英九基金會指控前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，基金會代理執行長戴遐齡昨在董事會提供相關事證，與會董事同意由董事薛香川、尹啟銘、李德維（見圖）成立三人專案小組調查。（記者田裕華攝）

馬英九基金會昨天召開董事會，針對日前指控前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，基金會代理執行長戴遐齡在會中提供蕭、王違反財政紀律的相關事證，經由在場董事檢閱後，一致同意由董事薛香川、尹啟銘、李德維成立三人專案小組調查，近日內將將調查結果提報董事會。

在場董事檢閱後 同意專案調查

董事會昨出席成員有董事長、前總統馬英九及董事薛香川、尹啟銘、夏珍、李德維與執行長戴遐齡。據了解，曾短暫接任基金會執行長的董事高華柱，由於對蕭旭岑、王光慈的處理方式與「有心人士」態度不同，昨缺席董事會；另位董事劉偉明人在美國未參加。

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馬英九基金會會後聲明表示，在法律顧問黃翊華律師的參與下，馬英九請戴遐齡提供蕭旭岑、王光慈違反財政紀律的相關事證，以及會計師事務所調查報告，經全體董事檢閱後，一致同意應成立三人專案小組，繼續查證相關事證涉及的範圍及真實性。

薛香川3人 近日提報調查結果

李德維受訪表示，整場董事會都有良好且坦誠的溝通，大家當然都很關心，董事會也做了相關決議，「我們都是希望基金會好、希望總統好」，內部也會去做相關的了解。現在外面傳的很多東西並不是事實，基金會也會澄清。

媒體詢問，李德維身兼國民黨中常委，蕭旭岑則是副主席，黨中央是否關切此事？李德維說，沒有啦！黨中央是黨中央，基金會是一個財團法人，他相信黨中央都對大家都非常尊重。

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