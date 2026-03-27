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    首頁 > 政治

    民進黨台中潭雅神議員初選 蕭隆澤、周永鴻、陳映辰出線

    2026/03/27 05:30 記者歐素美、蘇金鳳／台中報導
    民進黨台中市議員第五選區初選民調出爐，現任議員蕭隆澤出線。（資料照）

    民進黨台中市議員第五選區初選民調出爐，現任議員蕭隆澤出線。（資料照）

    民進黨台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）議員初選民調結果出爐！由現任議員蕭隆澤、周永鴻及新人大雅區上雅里長陳映辰出線。另外，台中市第八選區（北屯）國民黨將提名四席，除現任議員沈佑蓮、賴順仁，另二席由四名新人競爭，另有一席空間則將採取藍白合策略。

    北屯藍提4席 另1席藍白合

    年底九合一選舉，民進黨在第五選區除現任的蕭隆澤、周永鴻，上雅里長陳映辰及前市議員許水彬的媳婦林鈺梅都有意參選，形成四搶三，電話民調結果昨出爐，蕭隆澤及周永鴻穩居前一、二名，陳映辰則贏林鈺梅。陳映辰表示，將努力繼續拚年底的選舉，盼民進黨潭雅神三席全上。

    第八選區（北屯）議員目前有六席，下屆可能增加一席成七席。民眾黨民調前天出爐，邱于珊打敗被看好的吳皇昇，國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，國民黨將提名四席，另一席則採藍白合，除現任議員沈佑蓮及賴順仁確定提名，另二席將由新人吳宗學、許育璿、顏建程、張永漢進行初選，民調第三名再與民眾黨參選人邱于珊PK，若內參民調贏邱于珊，則會提名五席。

    民進黨台中市議員第五選區初選民調出爐，新人大雅區上雅里長陳映辰出線。（記者歐素美攝）

    民進黨台中市議員第五選區初選民調出爐，新人大雅區上雅里長陳映辰出線。（記者歐素美攝）

    民進黨台中市第五選區初選民調出爐，現任議員周永鴻出線。（資料照）

    民進黨台中市第五選區初選民調出爐，現任議員周永鴻出線。（資料照）

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