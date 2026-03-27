應曉薇判刑無法參選 藍議員︰對綠營有利

國民黨籍市議員應曉薇（左）被判刑15年6月，無法再參選市議員，將牽動中正萬華區選情。（記者羅沛德攝）

台北地院昨一審京華城案，國民黨籍市議員應曉薇被判刑十五年六月，並褫奪公權六年，已無法再代表國民黨參選連任市議員，也為第五選區（中正、萬華）添加更多不確定性。而該選區將於四月七日至九日進行領表登記作業，在應曉薇出局狀況下，將由新人初選爭取這一席空缺。現任國民黨籍議員鍾小平指出，黨員涉入重大案件，衝擊黨的形象，且目前泛藍參選爆炸，對綠營有利。

應曉薇之女 尚未確定參選

根據「公職人員選舉罷免法」，受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之判決尚未確定，無法被登記為候選人，應曉薇被判重刑，基本上無法參選連任，記者下午曾致電應曉薇但手機關機未能聯繫上。而先前盛傳將代母參選的應曉薇之女應佳妤受訪說，忙著籌措保金，先不談選舉相關話題；對於判決結果，應佳妤表示遺憾，強調自己會繼續加油，帶著媽媽一起堅持下去，相信公義與正義終究會被看見。

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國民黨本屆於中正、萬華選區有四位現任議員，此次也預計提名四席，國民黨北市黨部主委戴錫欽先前指出，如一審判決有罪，將不符合資格無法代表國民黨參選，因應曉薇深陷京華城案，許多新人也早就摩拳擦掌欲投入選舉。

李孝亮不選 國民黨呈現三搶一

目前該選區明確表態投入選舉的包含，前台北市政府副發言人郭音蘭、前國民黨萬華區黨部主委周世雄，以及空軍退將張延廷，而去年罷免民進黨籍立委吳沛憶領銜人李孝亮，因為身陷雙重國籍、卅五歲未服兵役爭議而不選，該區國民黨目前呈現「三搶一」態勢。

鍾小平直言，京華城案判決牽一髮動全身，應曉薇被判刑後無法參選，現在就是新人「三搶一」，而此案對於藍營多少都會有衝擊，畢竟黨員涉入重大案件，衝擊黨的形象，至於是否影響票源，還要走入基層聽聽百姓想法，再觀察一下。他也認為，現在應曉薇被判刑，其女兒應佳妤可能有不參選的空間，是否投入選舉不一定。

他也分析，目前中正、萬華綠營推派四人，泛藍參選爆炸，還要算入爭取連任的無黨籍議員徐立信，以及二〇二四年曾投入該區立委選舉的于美人可能回鍋，基本上態勢對綠營有利。

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