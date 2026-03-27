民眾黨不滿︰圖利罪讓公務員更難做事

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉台北京華城弊案，台北地院昨天下午一審宣判，柯文哲被判十七年、褫奪公權六年。民眾黨籍市議員黃瀞瑩昨表示，判決讓人民對司法失去信心，圖利罪也將讓北市公務員更難做事，她並強調，柯不會輕易離開政壇。民眾黨籍市議員林珍羽也說，司法機關應該給人民清楚交代。民眾黨籍市議員陳宥丞說，民進黨執政讓黨檢媒合為一體，對柯文哲做出這麼極端的判決，會在歷史留下沉痛的一頁。

黃瀞瑩︰柯不會輕易離開政壇

黃瀞瑩表示，京華城案從一年前到現在，經過議會調查小組結果，完全沒具體事證，檢方也提不出「一五〇〇」相關證據。對於判決結果，全台灣人民對司法失去信心，圖利罪也讓未來北市的公務員更難做事，未來也不會看到公務員有任何突破或創新作為，令人遺憾。過去一年開庭過程，不斷看見檢察官只有捏造的謊言、故事，以不正訊問的方式逼人認罪，甚至追殺本案的檢察官全數升官，司法不該成為執政黨的政治工具，更不該成為打壓異己的手段。

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林珍羽︰司法有責任給出具說服力交代

林珍羽說，在藍綠惡鬥的政治生態下，柯文哲案是否得到真正公正、獨立的審判，司法機關有責任給出更完整、更具說服力的交代。

陳宥丞說，台灣的司法不容許有一丁點這樣的破壞，未來還有很多的司法必須要面對，還有許多上訴的機會跟空間，一定會陪伴柯走到最後，不會放棄。

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