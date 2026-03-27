《京華城案一審宣判》暗指政治追殺 蔣萬安挨批霸凌司法

京華城案昨一審宣判，針對鼎越取消容積20%的後續處置，都發局表示將依調查小組結果進行處理。（記者何玉華攝）

簡舒培質疑蔣 為政治利益不想得罪白營 秦慧珠︰京華城20％容獎要取消

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城弊案，涉貪污、圖利及背信等罪，昨一審判刑十七年，褫奪公權六年。台北市長蔣萬安昨稱尚未看到判決書未正面回應。民進黨籍市議員簡舒培質疑蔣萬安是不想得罪民眾黨的支持者，若挺柯給京華城的容積，為什麼不再受理「自創容積獎勵」項目，批評蔣「為了個人政治利益指控、霸凌司法，太自私」。國民黨籍議員秦慧珠說，多名前台北市官員被判刑，擺明是從基層到柯文哲聯合起來圖利，給京華城的廿％容積獎勵勢必要取消。

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都發局︰鼎越容獎 依調查小組進行處理

都發局表示，針對鼎越廿％容獎的後續處置，已組成府級調查小組，邀集府內外委員參與，將儘速取得判決書，並依「行政程序法」相關規定，函請鼎越限期提出陳述意見後，召開調查小組會議，依調查小組結果進行處理。

稱未看到判決書 蔣︰別讓民眾覺得雙標

蔣萬安昨天出席優良志工人員表揚暨攝影展，活動前對柯文哲一審被判刑受訪時未正面回應，僅稱「還沒看到判決書」，並廣泛性陳述民眾期待的是司法要等於事實真相，要勿枉也要勿縱，不要讓民眾有雙重標準以及政治追殺的感覺。

簡︰蔣若挺柯 為何不再受理自創容獎？

簡舒培不滿蔣萬安的說法，反問「那你當初送資料出去是什麼意思？」「若挺柯給的容積，為什麼宣布不再受理『自創容積獎勵』項目？」她表示，在柯市府時代，議員向市府調閱京華城資料相當困難，蔣萬安上任後，市府才陸續提供便簽、公文等資料，也將資料提供給了廉政署。現在不想得罪民眾黨的支持者，想要接收這些選票，身為法律人還「為了個人政治利益指控、霸凌司法，太自私」。民眾黨若還能繼續「藍白合」，質疑「有沒有精神錯亂？」

秦慧珠表示 ，前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、前都委會執行秘書邵琇珮等台北市政府官員都被判刑，擺明是從基層到柯文哲「通通聯合起來，做了不符法規的政策決定，顯然有圖利的情況」，廿％的容積獎勵勢必要取消。業者之前拖著等一審判決出爐，如今確定有罪，無法再拖了，呼籲鼎越態度積極一點「趕快去補件吧！」

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