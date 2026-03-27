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    首頁 > 政治

    《苗栗縣鄉鎮市選情初探》苑裡泛藍張顧礫 挑戰現任劉育育

    2026/03/27 05:30

    記者蔡政珉／特稿

    下屆苗栗縣苑裡鎮長選情呈現「難以捉摸」狀況，現任鎮長劉育育力拚連任，泛藍陣營的縣議員張顧礫，已表態轉換跑道挑戰鎮長，之前曾表達有意參選鎮長的鎮代會主席洪晃琦近期動作較小，可能繼續挑戰鎮代會主席，成為影響選戰關鍵。

    苑裡鎮屬苗栗縣各鄉鎮市中唯一綠營明顯較強區域，政治版圖綠大於藍，而年輕選票被評估青睞形象清新參選人，選票結構與參選人是否契合，影響重大。

    無黨籍劉育育本屆擊敗前鎮長劉秋東，由於其原為投入地方創生的返鄉青年，被形容為「小蝦米扳倒大鯨魚」；且劉育育擔任鎮長後在社群媒體以「鎮長週記」持續獲得支持者好感，認為其施政較公開透明，空戰實力強大。

    同為無黨籍的張顧礫已擔任兩屆議員，其父親為前鎮長張鉦雧，扎根地方已久，被認為屬劉派系統，父子長期經營地方，尤其張顧礫擔任議員後常反映民瘼，他也持續推進陸戰優勢，基層實力雄厚。

    洪晃琦近來傳出可能繼續連任鎮代，讓原本被評估為「三腳督」選情投下震撼彈，不過他仍未明確對外表態。洪晃琦為民進黨籍，他擔任主席後積極強化陸戰系統，被認為有助選情；不過，洪晃琦近來陷入長考，是否投入鎮長選舉？尚待觀察。

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