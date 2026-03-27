柯判刑影響藍白合？蘇巧慧：回歸參選人能力

民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲涉入京華城收賄等弊案，台北地院一審判十七年、褫奪公權六年，外界認為將衝擊選情，「藍白合」增添變數。民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧表示，選戰主軸仍會回到參選人個人；藍營認為民眾黨的聲勢和支持度可能消散；民眾黨新北市議員陳世軒說，將用市政表現爭取市民認同。

蘇巧慧指出，新北市長的責任是照顧市民，促進產業和就業，減輕市民負擔，市民要選出下一任具有領導力、決斷力、協調力和活力的市長，相信選戰的主軸仍然會回歸參選人本身是否具備領導、讓新北更好的特質與能力。

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民進黨地方人士分析，柯案難以影響基本盤，且民眾黨新北市長參選人黃國昌參選到底的意志令人懷疑，綠營本就預期新北選戰為一對一，宣判結果可能更加削弱黃國昌的參選意志，讓他順勢從選戰中脫身，說服選民共同支持李四川。

國民黨部：藍白合是既定目標

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，藍白合是既定目標，也是支持者共同期望，新北市長藍白合不會受柯案影響。

國民黨新北市議員黃心華認為，短期內民眾黨會操作悲情牌，長期來看白營聲勢和支持度可能消散，但民眾黨仍需要保有母雞來拉抬小雞，爭取更多議員席次，恐讓藍白整合時程拉長。

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