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    首頁 > 政治

    盧秀燕︰為中華民國安全 須適當軍購

    2026/03/27 05:30 記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導
    盧秀燕表示，台灣自己需肩負防衛自己國家的重責大任。（記者蘇金鳳攝）

    盧秀燕表示，台灣自己需肩負防衛自己國家的重責大任。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議會昨天進行專案報告，對於中市長盧秀燕赴美談軍購再度引起議員關切；盧秀燕表示，身為中華民國一份子，只要能夠為國家好，為台灣安全，她會儘量幫忙，大家都應該為台灣盡心，她並強調，台灣自己需肩負防衛自己國家的重責大任，適當的軍事部署及武器的採購是必須，是基於中華民國安全，不是為美國，不是為民進黨中央。

    藍綠市議員對盧秀燕訪美的評價不一。民進黨議員陳俞融批盧秀燕說支持適當軍事採購，但國民黨主席鄭麗文支持嗎？國民黨不再杯葛？陳淑華則認為盧秀燕說一套做一套，同時對美國、中國拋媚眼，卻呼攏美國；林德宇指出，美方應該有明確給盧秀燕「台美同盟合作、對抗中國威脅」這個命題，且盧也接受才會去，他要求盧秀燕「信守承諾」；林祈烽則質疑盧秀燕說支持軍購，卻未說支持哪一個版本，立委黃健豪說盧支持八千一百億版本，與其讓第三者放話，不如盧自己明白說支持哪一個版本。

    盧秀燕強調，她沒有要答應什麼，「我不用答應什麼就能去」，更強調她對軍購版本的想法很多立委知道，但是要尊重立委，她不能下指導棋。

    國民黨議員劉士州強調，盧秀燕把台灣正確民意轉達給美國，民進黨應該要跟盧站在一起。

    盧秀燕則表示，身為中華民國一份子，只要能夠為國家好，為台灣安全，她會儘量幫忙，大家都應該為台灣盡心，她也建議執政黨中央要釋出善意，儘量化解、儘量溝通。

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