海馬士首期款支付3/30到期 國防部︰美方表示難以延期

海馬士多管火箭飛彈系統（資料照）

行政院本月十三日成功獲得立院授權，與美方簽署四項對美軍購案發價書，其中，海馬士多管火箭飛彈系統發價書付款截止日將於三十日到期，但立院外交、財政聯席會昨才初審通過國防特別條例草案，且將進入為期一個月的協商冷凍期。國防部戰規司司長黃文啟昨示警，「現在已經遇到發價書危機」，美國戰爭部廿五日向我方表達，很難給予延期支付首期款的彈性，錯過這批恐要等到年底。

錯過這批恐要等到年底

立法院會十三日趕在軍購發價書到期前，授權政院簽署拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統等四項對美軍購案發價書。其中海馬士多管火箭飛彈系統發價書付款截止日將於本月三十日到期。黃文啟曾說明，海馬士發價書由於涉及彈藥談判因素，期限不得展延。

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立法院外交、財政聯席會昨日初審政院版、民眾黨團版、國民黨團版國防特別條例草案，朝野僅針對條例主管機關為國防部等兩條文達成共識，其餘條文全數保留送朝野黨團協商，法案將進入一個月協商冷凍期，恐影響發價書首期款支付進度。

國防部長顧立雄昨接受媒體訪問表示，國防部現在正與美方協商，看是否能讓我國展延首期款付款一段時間，或降低支付比例。

黃文啟稍晚在聯席會討論軍購案時指出，「我們現在已經遇到發價書危機」，國防部廿五日晚上已聯絡美國戰爭部，戰爭部的態度是很難給予我方彈性，國防部還有四天時間去爭取，若美方不同意海馬士首期款支付延期，一旦錯過這批議約時間，可能就要等到年底。

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